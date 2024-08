Stadion Miejski w Białymstoku z pozytywną opinią

26 sierpnia, 2024

Stadion Miejski w Białymstoku, fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok Stadion Miejski w Białymstoku, fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Stadion Miejski w Białymstoku otrzymał trzykrotnie pozytywną opinię co do logistycznej organizacji i przygotowania meczów.

– Organizowaliśmy już tutaj trzy mecze w ramach pucharów europejskich i trzykrotnie dostaliśmy raporty delegata. Zielonym kolorem podkreślone, czyli pozytywnym kolorem, oceniające organizacje zawodów i to jak został obiekt przygotowany – mówi Wojciech Pertkiewicz, prezes Jagiellonii Białystok. – Stadion naprawdę spełnił tutaj wszystkie wymagania na piątkę i jak to oceniono na dziś jest to stadion, który spokojnie mógłby brać udział w Lidze Mistrzów. Do tego poziomu jeszcze my musimy piłkę doprowadzić. Na razie będzie Liga Konferencji, ale mam nadzieję też że to nie jest ostatnie słowo, które mówi Jagiellonia.

Najbliższy mecz Jagiellonia Białystok zagra w czwartek w Holandii z Ajaxem Amsterdam. Pierwszy z dwumeczu mistrz Polski na Stadionie Miejskim w Białymstoku przegrał 1:4. Rewanż Jagiellonia zagra w czwartek 29 sierpnia. Przegrany będzie występować w Lidze Konferencji, zwycięzca w Lidze Europy. (hk)