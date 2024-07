Śmiertelny wypadek w Białymstoku

22 lipca, 2024

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W szpitalu zmarła 48-letnia kobieta, która została potrącona na przejściu dla pieszych w Białymstoku.

Pieszą potrącił swoim autem 63-letni kierowca auta marki Ford. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych przy ul. Waszyngtona.

– Po 7 na Waszyngtona doszło do potrącenia na przejściu 48-latki przez 63-letniego kierowcę forda. Piesza zabrana do szpitala. Kierowca trzeźwy. Droga od Kaczorowskiego do Mazowieckiej jest zablokowana – poinformowała podkom. Malwina Trochimczuk z KMP BIAŁYSTOK.

Zablokowany fragment jezdni przy ul. Waszyngtona na odcinku od Kaczorowskiego do Mazowieckiej, jest już przejezdny. (pc)