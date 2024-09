„Simply The Best” – Przeboje Tiny Turner w Białymstoku

24 września, 2024

W czwartek 26 września, w Klubie Muzycznym Sześcian odbędzie się koncert z największymi hitami legendarnej Tiny Turner. „Simply The Best” to hołd dla jednej z najbardziej ikonicznych artystek muzyki pop i rock. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia.

Na scenie zabrzmią największe hity artystki, takie jak „Proud Mary”, „Golden Eye”, „What’s Love Got To Do With It”, „Private Dancer” i oczywiście „Simply The Best”. Tina Turner była ikoną lat 80-tych, która na zawsze zdefiniowała brzmienie rocka, a jej utwory do dziś cieszą się niesłabnącą popularnością. Laureatka aż 8 nagród Grammy i wielu innych prestiżowych wyróżnień, pozostaje jedną z najczęściej nagradzanych artystek w historii rock’n’rolla. Podczas koncertu publiczność usłyszy największe przeboje w wykonaniu Doroty Kaczorek (wokal), wspieranej przez doświadczonych muzyków: Roberta Protasewicza (perkusja, wokal), Marka Matwiejczyka (gitara basowa), Andrzeja „Smukłego” Maleńczuka (gitary) oraz Krzysztofa Chromińskiego (instrumenty klawiszowe). To wydarzenie przeniesie publiczność w złotą erę rocka, pełną energii i emocji. (hp)