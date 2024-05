8 maja, 2024

Akademia Teatralna w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń

Aktorstwo, reżyseria i technologia teatru lalek – to kierunki, na które trwa rekrutacja do białostockiej filii Akademii Teatralnej.

W związku z tym, że jest to uczelnia artystyczna, to egzaminy składają się z kilku etapów.

– Ma to taki charakter zaprezentowania swojego doświadczenia, swojego zamiłowania do sztuki i zaprezentowania siebie, swojego myślenia o sztuce, myślenia o teatrze, zainteresowaniach, ale też swojej wrażliwości i w jakiś sposób charakteru. Byłoby super gdyby kandydaci pozwolili nam się poznać w tych kilku etapach – mówi dr Paula Czarnecka, wykładowca z Akademii Teatralnej w Białymstoku.

Studenci podkreślają, że uczelnia jest specyficzna i wymagająca, ale panuje w niej rodzinna atmosfera.

– Każda szkoła teatralna to jest jak spełnienie marzeń dla tych, którzy się tutaj dostali, ale trzeba wiedzieć, że później też te marzenia zdarzają się z rzeczywistością. To jest przede wszystkim bardzo dużo trudnej pracy, takiej która jest nie tylko artystyczna, ale jest też po prostu rzemiosłem. Na pewno jest to jakieś wyzwanie, ale cieszymy się, że tu jesteśmy. To wspaniała szkoła. Każdy wykorzystuje tę szkołę do swoich celów, żeby się po prostu rozwijać, do tego w pięknej, cudownej, rodzinnej atmosferze – mówią studenci.

Rekrutacja na kierunek aktorski już się rozpoczęła i trwa do 23 czerwca. Na technologię teatru lalek można się rejestrować do 10 czerwca, a na reżyserię zapisy będą w sierpniu. Poza rejestracją w IRK na każdy kierunek należy dołączyć próbkę swojej twórczości. (hk)