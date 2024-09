Projekt „Z SKS-u do AZS-u” – to oni pojadą na finał do Warszawy

26 września, 2024

fot.Dariusz Piekut fot.Dariusz Piekut

W środę (25.09) odbyły się eliminacje w koszykówce. W turnieju mężczyzn wygrali uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, natomiast wśród kobiet najlepsze było Liceum Ogólnokształcące w Puńsku. Obydwie drużyny pojadą w grudniu na ogólnopolski finał „Z SKS-u do AZS-u”, który odbędzie się w Warszawie.

W czwartek (26.09) uczniowie ze szkół ponadpodstawowych rywalizowali w tenisie stołowym.

– Startuje pięć szkół. Mamy 18 zawodników i 13 zawodniczek. Fajna zabawa i dużo chętnych, a to dla nas jest najważniejsze. To bardzo dynamiczna gra, rozwija nasze cechy motoryczne, ogólnorozwojowa. Tenis stołowy, tak jak każdy inny sport, przynosi same korzyści – mówi Dariusz Szczerbiński ze Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Białostockiej.

W piątek (27.09) odbędzie ostatni dzień eliminacji. Uczniowie szkół średnich będą rywalizować w ergometrze wioślarskim.(km)