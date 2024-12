Pożar domu przy ulicy Młynowej w Białymstoku: spłonął zabytkowy budynek

3 grudnia, 2024

fot: kpt. Piotr Wyszyński/KM PSP Białystok fot: kpt. Piotr Wyszyński/KM PSP Białystok

W nocy z poniedziałku na wtorek doszło do pożaru zabytkowego domu przy ulicy Młynowej w Białymstoku. W akcję gaśniczą zaangażowanych było 19 strażaków, którzy skutecznie opanowali ogień. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał.

Ogień w zabytkowym budynku

Pożar wybuchł nad ranem, a zgłoszenie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku wpłynęło tuż przed godziną 4. Płonął dom o drewnianej konstrukcji dachu, znajdujący się pod adresem Młynowa 63. Strażacy szybko przystąpili do działań, dzięki czemu udało się uratować znaczną część budynku.

– Strażacy zastali budynek cały w ogniu. Po rozpoznaniu ustalono, że pali się murowany pustostan, a zagrożony jest kolejny budynek, drewniany, znajdujący się w bliskiej odległości. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał – mówi młodsza ogniomistrz Justyna Kłusewicz oficer prasowa Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Dom wpisany do ewidencji zabytków

Zabytkowy charakter domu przy Młynowej 63 podkreśla fakt, że 19 listopada 2024 roku prezydent miasta Tadeusz Truskolaski wydał zarządzenie o wpisaniu budynku do gminnej ewidencji zabytków Miasta Białystok. Dom pochodzi z 1928 roku, co czyni go jednym z ważniejszych świadectw historycznych dzielnicy.

Nie był zamieszkany, przyczyny bada policja

Jak udało się ustalić, budynek w chwili pożaru nie był zamieszkany. Przyczyny zdarzenia są obecnie ustalane przez policję.

Akcja strażaków z pewnością zapobiegła większym zniszczeniom i uratowała część zabytkowego budynku, który może nadal pełnić funkcję historycznego elementu miejskiego krajobrazu. (pc)