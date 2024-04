Ponad 52 miliony zł na aktywizację osób bezrobotnych w regionie

23 kwietnia, 2024

Ponad 52 mln zł na wsparcie zatrudnienia trafi do 14 powiatowych urzędów pracy w województwie podlaskim.

Pieniądze z funduszy europejskich zostaną przeznaczone m.in. na staże, prace interwencyjne, szkolenia, dotacje – na start i nowe miejsca zatrudnienia.

– Projekt jest realizowany jako projekt strategiczny dotyczący aktywizacji zawodowej naszych mieszkańców, którzy nie są w stanie znaleźć pracy ani się samozatrudnić – mówi Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. – Będziemy mogli stworzyć też nowe miejsca pracy dla młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek.

Podstawowym założeniem „Funduszy na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych” jest mobilizacja zawodowa osób bezrobotnych.

– Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim jest stabilna – mówi Hubert Ostapowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. – Mamy ponad 30 000 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, 60% to są osoby długotrwale bezrobotne i to są bardzo trudne osoby do aktywizacji. Przewidujemy utworzenie ponad 500 nowych firm.

Dzięki środkom, pomoc w znalezieniu zatrudnienia otrzyma ok. 2 700 osób. Pieniądze zostaną zainwestowane do końca grudnia br. (jł)