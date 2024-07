Politechnika Białostocka. Prof. Katarzyna Halicka i prof. Jacek Żmojda to nowi prorektorzy uczelni

8 lipca, 2024

Wśród prorektorów Politechniki Białostockiej na kadencję 2024/2028 są dwie nowe osoby. To prof. Katarzyna Halicka i prof. Jacek Żmojda.

Prof. Katarzyna Halicka, jako prorektor ds. kształcenia, chce odświeżyć ofertę uczelni, aby dostosować ją do ciągle zmieniającego się rynku pracy.

– Zdecydowanie chciałabym, żeby te kierunki były odświeżone, żeby powstały nowe kierunki, to po prostu trzeba zrobić. Druga ważna sprawa to są tak zwane mikropoświadczenia. W Politechnice Białostockiej jeszcze tego nie mamy. W związku z tym od początku należałoby to zbudować. To są takie krótkie formy kształcenia, za które studenci otrzymują certyfikaty, więc oprócz wykształcenia, oprócz dyplomów zbierają certyfikaty – mówi prof. Katarzyna Halicka, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej.

Natomiast prof. Jacek Żmojda, który jest prorektorem ds. studenckich zauważa, że należy w mądry sposób zachęcać młodych ludzi do studiowania.

– Wiedźmy, że z roku na rok tych kandydatów jest coraz mniej. Też bardzo dużo młodych ludzi już na pierwszym semestrze nawet nie podchodzi do sesji, rezygnują w trakcie mówiąc, że to nie dla nich. Często słyszymy „idź na studia, żeby coś osiągnąć”. Ja myślę, że już w dzisiejszych czasach niekoniecznie to ludzi przekonuje – tłumaczy prof. Jacek Żmojda, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.

Zmian, wśród prorektorów Politechniki Białostockiej, nie ma na trzech stanowiskach. Prorektorem ds. rozwoju nadal jest prof. Mirosław Świercz, prof. Marek Krętowski jest prorektorem ds. nauki, a prorektorem ds. współpracy międzynarodowej jest prof. Dorota Krawczyk. Wśród dziekanów zaszła jedna zmiana. Nowym dziekanem Wydziału Inżynierii Zarządzania jest prof. Joanna Ejdys. (hk)

