Podlaskie sploty, czyli weekend wypełniony tkactwem w roli głównej

8 czerwca, 2024

Podlaskie Sploty to festiwal tkactwa, który upowszechnia to dawne rzemiosło. W tym celu Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku w ten weekend organizuje warsztaty, pokazy, wystawy, konkursy i publikacje, a wszystko z tradycyjnym tkactwem w roli głównej.

W w niedzielę (09.06) na Dziedziniec Pałacu Branickich stanie kilkadziesiąt stoisk tkackich, w których tkaczki z regionu i Polski zaprezentują swoje dywany, obrusy, narzuty i krajki oraz pokażą, jak pracują na krosnach. Każdy będzie mógł może zasiąść przy warsztacie tkackim i spróbować swoich sił.

Natomiast w sobotę (08.06) o 16:00 w Galerii Podlaskiego Instytutu Kultury będzie można obejrzeć dwie ekspozycje tkanin: kilimów ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz radziuszek powstałych w ramach konkursu. A od 18:00 w Hali Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej będzie pokaz mody inspirowanej tradycyjnym tkactwem i wystawa aranżacji wnętrz z motywami tkackimi.

Podlaskie Sploty to projekt, który co roku otrzymuje finansowe wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku to kwota 105 tys. zł. (hk)