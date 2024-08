Ostatnie testy bolidu CMS-09 przed Formula Student Poland

23 sierpnia, 2024

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Zespół Cerber Motorsport z Politechniki Białostockiej, po spektakularnym zwycięstwie w zawodach Formula Student Czech Republic, gdzie zdobył pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji i aż pięciu konkurencjach, przygotowuje się na ostatnie wyzwanie w sezonie.

Formula Student Poland na torze Autodrom w Słomczynie pod Warszawą

Formula Student Poland to nie tylko wyścigi, ale także wydarzenie które przyciąga najlepsze uczelnie techniczne z całej Europy. Studenci z Polski i zagranicy, projektują oraz budują własne bolidy wyścigowe, a następnie rywalizują nimi na torze. To doskonała okazja, by sprawdzić w praktyce wiedze motoryzacyjną zdobywaną na uczelni.

Cerber Motorsport – polski faworyt

Zespół Cerber Motorsport, ze swoim bolidem CMS-09, to prawdziwa wizytówka Politechniki Białostockiej. Hybrydowy napęd, zaawansowane rozwiązania techniczne i nieustanna chęć doskonalenia – to wszystko sprawia, że ten bolid ma szansę powtórzyć sukces z Czech. Trwają ostatnie testy bolidu na torze Wschodzący Białystok. Testowany jest pakiet aerodynamiczny, w celu walidacji rzeczywistych osiągów z symulacjami.

Formula Student Poland obejrzymy 27.08-01.09 na torze Autrodrom Słomczyn. (pc)