Ogólnopolskie zawody rowerowe Dirt Węglowa Jam

13 czerwca, 2024

Dirt Węglowa Jam, mat. org. Dirt Węglowa Jam, mat. org.

To będzie największe, jak do tej pory, wydarzenie po rewitalizacji Dirt Parku Węglowa. W sobotę (15.06) odbędzie się Dirt Węglowa Jam, to ogólnopolskie zawody rowerowe.

– Jest to forma takich troszeczkę luźniejszych zawodów – mówi Barek Obukowicz, prezes Stowarzyszenia Sport na Zdrowie. – Będą przejazdy oceniane, będą fajne nagrody. Przez cały dzień będą eliminacje, a od mniej więcej godziny 19:00 do 22:00 takie największe show. Wygenerujemy najlepszych zawodników, zrobimy niesamowite widowisko.

Mówi Bartek „Papież” Obukowicz – prezes Stowarzyszenia Sport Na Zdrowie.

Dirt Węglowa Jam rozpocznie się o 9:00 i potrwa do 22:00. Radio Akadera jest patronem medialnym imprezy. (sk)

Z Bartkiem Obukowiczem, prezesem Stowarzyszenia Sport na Zdrowie, rozmawiał Szymon Kubas: