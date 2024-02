Nowy budynek humanistyki. Rozpoczęły się prace budowlane w kampusie UwB

Rozpoczęła się budowa nowej siedziby nauk humanistycznych na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego. Do nowego obiektu, którego budowa ma się zakończyć w 2025 roku, przeprowadzą się Wydział Filologiczny, Wydział Historii, Wydział Filozofii, Wydział Studiów Kulturowych, a także Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

– To kolejny etap rozbudowy kampusu Uniwersytetu w Białymstoku – przypomina rektor UwB prof. dr hab. Robert Ciborowski. – Założenie zawsze było takie, by rozrzucony uniwersytet, który mieścił się w wielu, bardzo starych i funkcjonalnie fatalnych budynkach, był w jednym miejscu. Humanistyka to etap kolejny, następnym będzie, pewnie za kilka miesięcy, siedziba nauk społecznych. Jako ostatni element tej układanki zostanie już tylko Wydział Prawa.