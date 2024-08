Muzyczny czwartek w Białymstoku: Wschód Kultury/Inny Wymiar 2024

16 sierpnia, 2024

W czwartek 22 sierpnia, Białystok wypełni się dźwiękami wyjątkowych koncertów w ramach festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar 2024. W Kinie Forum odbędzie się występ Marmo – Momentum Live Act, Centrum im. Ludwika Zamenhofa gościć będzie Osoczników, Żemerwę i Sergiusza Łukaszuka, a w Klubie Fama zagra zespół Mir. Radio Akadera jest patronem medialnym tych wydarzeń.

W Kinie Forum podczas festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar 2024, odbędzie się wyjątkowy koncert Marmo – Momentum Live Act. Franciszek Jackowski znany jako Marmo, to dziewiętnastoletni producent muzyczny z Białegostoku, który zadebiutował na scenie elektronicznej w 2022 roku albumem „Momentum”. Jego muzyka to unikalne połączenie brzmień klubowych, klasycznych i filmowych, które skłaniają do refleksji nad głębszymi wymiarami rzeczywistości. Momentum Live Act to spektakl muzyczno-wizualny, który przeniesie słuchaczy w podróż do świata obecności, łącząc muzykę, taniec i obraz w spójną całość.

W Centrum im. Ludwika Zamenhofa, odbędzie się wyjątkowy koncert łączący tradycję z nowoczesnością. Na scenie wystąpią Osoczniki, zespół związany z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, który w marcu 2024 roku wydał swoją debiutancką płytę. Artyści wykonają tradycyjne pieśni z Podlasia i Polesia, zarówno a cappella jak i z akompaniamentem dud, liry korbowej oraz harmonii. Męskie głosy Osoczników zostaną wzmocnione przez żeński skład zespołu Żemerwa, który od 2003 roku promuje folklor podlaskich Białorusinów. Dopełnieniem tego wieczoru będzie występ Sergiusza Łukaszuka, cenionego dokumentalisty i twórcy tradycyjnych instrumentów, który wniesie do koncertu bogactwo muzycznej tradycji regionu.

W Klubie Fama wystąpi zespół Mir – duet instrumentalny złożony z perkusisty Miłosza Pękali i gitarzysty oraz samplerzysty Bartosza Webera. Grupa zadebiutowała albumem On the Rim w 2020 roku. Ich muzyka inspirowana dziełami Stanisława Lema oraz wczesnymi filmami krótkometrażowymi, łączy fascynacje elektroniką z bogatymi aranżacjami instrumentalnymi. Nowy materiał zespołu, wydany w październiku 2023 roku, kontynuuje tę muzyczną podróż czerpiąc z różnych źródeł, od norweskiego jazzu po minimalistyczny postrock z Chicago. (hp)