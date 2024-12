Muzyczna sobota: Natalia Przybysz, MotoMikołaje i duet Damian Aleksander – Jacek Szwaj

4 grudnia, 2024

W sobotę 7 grudnia, w Zmianie Klimatu zaśpiewa Natalia Przybysz, w Klubie Muzycznym Sześcian odbędzie się charytatywny finał MotoMikołajów, a w Nie Teatrze wystąpią Damian Aleksander i Jacek Szwaj. Patronat medialny nad wydarzeniami objęło Radio Akadera.

Natalia Przybysz zaprasza fanów do świętowania 10-lecia swojego przełomowego albumu Prąd. W Zmianie Klimatu artystka przypomni utwory, które do dziś rezonują zarówno w jej sercu, jak i wśród publiczności. Koncert będzie częścią jubileuszowej trasy obejmującej 11 polskich miast. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo takie hity jak „Miód”, „Królowa Śniegu” czy „Prąd”, które na stałe wpisały się w historię polskiej muzyki.

Z kolei w Klubie Muzycznym Sześcian odbędzie się XII Finał MotoMikołajów – wydarzenie charytatywne, które łączy muzykę i pomoc dzieciom z domów dziecka. Na scenie pojawią się zespoły reprezentujące różnorodne style – od rocka po reggae-funk, znane z anteny Radia Akadera: Lupa, Vada Fabryczna oraz Deep. Gwiazdą wieczoru będzie JMS Band. Całkowity dochód z biletów oraz zbiórek zostanie przeznaczony na wsparcie dziecięcych potrzeb w okresie świątecznym.

W Nie Teatrze czeka zaś coś dla miłośników świątecznej klasyki z nutą humoru. Damian Aleksander i Jacek Szwaj przygotowali program pełen znanych utworów w nieco przewrotnych interpretacjach. Nie zabraknie „Last Christmas” w polskiej wersji, świątecznych motywów z filmów czy dowcipnych akcentów w stylu „You’re a Mean One, Mr. Grinch”. Wieczór poprowadzi Magda Miśka-Jackowska, gwarantując doskonałą atmosferę i sporo świątecznego luzu. (hp)