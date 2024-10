„Mieszkanie dla absolwenta”. Pierwsze osoby odebrały klucze

31 października, 2024

Mieszkanie dla absolwenta, fot. Hanna Kość Mieszkanie dla absolwenta, fot. Hanna Kość

120 absolwentów przede wszystkim białostockich uczelni zamieszka w nowo wybudowanym bloku w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta”. Koszt wynajmu lokalu przy ul. Absolwentów 4 jest na preferencyjnych warunkach i wynosi za 40-metrowe mieszkanie z mediami około 900 zł.

Program „Mieszkanie dla absolwenta” jest nowatorski w skali kraju. Warunkiem wynajmu mieszkania była średnia ocen powyżej 4,5 z ostatniego roku studiów i umowa o pracę w Białymstoku.

– 120 mieszkań ze 186 wybudowanych zostanie przekazane dla młodych ludzi, którzy wiążą swój los z Białymstokiem – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta. – To nie są tylko absolwenci Uniwersytetu Białymstoku, Politechnik Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale to są również absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, a także Akademii Policyjnej w Szczytnie, jak również i przedstawiciel, który skończył szkołę oficerską, czyli WAT.

W czwartek (31.10) pierwsze osoby odbierały klucze do mieszkań.

– Myślę, że to jest ogromny krok w tą lepszą stronę, po to, żeby móc troszeczkę zaoszczędzić mieć trochę tego odłożonego grosza na przyszłość, na pozostałe ważne sprawy, takie między innymi jak rodzina. Raczej byłam nastawiona na to, że zostanę tutaj, teraz mam fajną pracę, do tego doszło fajne mieszkanie, także cieszę się i myślę, że jestem na dobrej drodze do dalszego rozwoju w sensie prywatnym, jak i zawodowym – mówi Martyna Czechowska, absolwentka gospodarki przestrzennej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Z Politechniki Białostockiej jest 35 osób, które spełniły wymagania i zamieszkają przy ul. Absolwentów 4.

– To naprawdę ogromny krok w kierunku stworzenia absolwentom naszych uczelni, żeby pozostali w mieście, w naszym regionie, żeby właśnie tutaj rozwijali się zawodowo, ku oczywiście dobru naszego regionu – zapewnia prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Program „Mieszkanie dla absolwenta” był realizowany przez Miasto Białystok i w przyszłości będzie kontynuowany. (hk)

Relacja Hanny Kość: