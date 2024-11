Miasto zakupiło dwa mikrobusy do przewozu mieszkańców z niepełnosprawnościami

13 listopada, 2024

Mikrobusy, źródło: UM Białystok Mikrobusy, źródło: UM Białystok

Białostocka Komunikacja Miejska zakupiła dwa nowe mikrobusy do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Każdym z pojazdów może jechać 8 pasażerów, w tym 3 na wózkach inwalidzkich. Auta są wyposażone w windę, posiadają też klimatyzację.

Flota mikrobusów Białostockiej Komunikacji Miejskiej składa się obecnie z 12 pojazdów. Dwa nowo kupione zastąpiły pojazdy wyprodukowane w 2007 roku, które na liczniku miały już po 450 tys. przejechanych kilometrów.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z usługi przewozu przede wszystkim w dni powszednie w godz. 6.00-22.00 w trybie „od drzwi do drzwi”. W soboty, niedziele i święta przewóz jest w zależności od potrzeb i możliwości przewozowych. W pierwszej kolejności uprawnione do przewozu są osoby niepełnosprawne z dysfunkcją kończyn dolnych, a w szczególności poruszające się na wózku inwalidzkim. W miarę możliwości usługa realizowana jest w odniesieniu do pozostałych osób niepełnosprawnych. (red.)