Mateusz Skrzypczak z Jagiellonii Białystok nie zagra w październikowych meczach Ligi Narodów

7 października, 2024

Fot. Konrad Sikora Fot. Konrad Sikora

Mateusz Skrzypczak, obrońca Jagiellonii Białystok, nie weźmie udział w październikowych meczach Ligi Narodów. O zmianach w kadrze poinformował PZPN.

Decyzja wynika z kontuzja piłkarza, który nie zagrał w czwartek (03.10) z FC Kopenhagą, natomiast w niedzielę (06.10) w meczu z Legią musiał zejść z boiska już w 12. minucie spotkania. Jagiellonia Białystok ten mecz zremisowała 1:1. Zdaniem Adriana Siemieńca, trenera żółto-czerwonych, za nimi intensywny czas.

– Kończymy ten okres remisem w meczu naprawdę bardzo prestiżowym i mamy naprawdę fajną pozycję wyjściową zarówno w Lidze Konferencji, jak i w tabeli Ekstraklas. Teraz na pewno potrzebujemy odpoczynku, bo ostatni okres, czyli te pięć spotkań w dwa tygodnie to naprawdę był bardzo wymagający czas. To były też bardzo trudne spotkania, też trudne wyjazdowe spotkania i cieszę się, że przebrnęliśmy przez to z bardzo dobrym skutkiem – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok.

Teraz przed Jagiellonią Białystok przerwa w rozgrywkach z powodu październikowego zgrupowania kadry narodowej. Biało-czerwoni w jej ramach rozegrają mecze Ligi Narodów UEFA z Portugalią 12 października oraz Chorwacją 15 października. (hk)