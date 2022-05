Jubileusz Uniwersytetu w Białymstoku na sportowo. Uczelnia zaprasza drużyny do udziału w biegu sztafetowym

Maj 23, 2022

Uniwersytet w Białymstoku organizuje Bieg Sztafetowy z okazji 25-lecia uczelni. Wydarzenie zaplanowano na najbliższą niedzielę (29.05). Chętni mogą się wciąż zgłaszać.

– Jubileusz największej podlaskiej uczelni można świętować także sportowo, dlatego zapraszamy studentów i pracowników UwB, młodzież szkół średnich i wszystkich chętnych do udziału w biegu sztafetowym. Wystarczy zebrać pięcioosobową drużynę. Gwarantujemy wspaniałą imprezę na świeżym powietrzu. Liczymy na dobrą pogodę i wyśmienite humory – mówi Wojciech Błachno, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na Uniwersytecie w Białymstoku.

Prawo startu mają osoby powyżej 15. roku życia. Do udziału w zawodach uczelnia zaprasza pięcioosobowe drużyny. W składzie każdej powinny być co najmniej dwie kobiety. Jak wyjaśniają organizatorzy, chcą w ten sposób nie tylko zachęcić panie do udziału w sportowych zmaganiach, ale i wyrównać medalowe szanse drużyn, gdyż damskie i męskie rekordy na takich dystansach różnią się. Każdy zawodnik będzie musiał pokonać dwie pętle o długości 1250 m, a następnie przekazać pałeczkę sztafetową w wyznaczonej strefie zmian.

Trzy pierwsze drużyny mogą liczyć na medale i nagrody rzeczowe. Nagrodzona zostanie też sztafeta w najciekawszych strojach. Bieg rozpocznie się o godz. 11:00, udział w nim jest bezpłatny. (mt)