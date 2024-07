Jest jeszcze szansa na studiowanie w Politechnice Białostockiej! Uczelnia zaprasza kandydatów do złożenia podań o przyjęcie na studia w ramach wolnych miejsc

– Podania mogą składać kandydaci, którzy do tej pory nie uwzględniali Politechniki Białostockiej w swoich planach albo w ogóle nie planowali pójścia na studia. Mogą to być również osoby, które planowały przyjść na politechnikę, ale z różnych powodów im się to nie udało, bo – na przykład- nie wiem nie złożyły kompletu dokumentów, nie wniosły opłaty rekrutacyjnej. Mogą to być również takie osoby, które zostały przyjęte na dany kierunek studiów, natomiast doszły do wniosku, że jednak swoją przyszłość chciałyby związać z troszeczkę innym i teraz chciałoby zmienić swoje wybory – informuje Artur Kozłowski, kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej.