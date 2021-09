Jesień również może być atrakcyjna z Polskim Bonem Turystycznym

Wrzesień 20, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

ZUS przypomina o możliwości skorzystania z Polskiego Bonu Turystycznego. Jak dotąd w województwie podlaskim aktywowano 63 procent bonów.

Dodatkowe 500 złotych, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 złotych można przeznaczyć na atrakcje i jednodniowe wycieczki – również te bez noclegu, pod warunkiem, że w pakiecie znajdują się 2 różne usługi. Mogą to być wycieczki szkolne, obozy, zielone szkoły czy turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

– Do tej pory mieszkańcy naszego regionu wykorzystali w 100 proc. zaledwie niecałe 37 tys. ze 120 tys. przysługujących im bonów. Kwota zrealizowanych płatności wyniosła 44 mln złotych. W całym kraju pomoc, która już trafiła do branży turystycznej to 1,8 mld złotych – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Bonem można płacić do końca marca przyszłego roku, także za wyjazdy planowane po tym terminie, o ile płatność zostanie zrealizowana do 31 marca 2022 roku. (mt)