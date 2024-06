Jagiellonia Białystok wyjeżdża na zgrupowanie do Opalenicy

25 czerwca, 2024

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok wyjechała we wtorek (25.06) na zgrupowanie do wielkopolskiej Opalenicy, gdzie do 5 lipca będzie przygotowywać się do startu nowego sezonu.

W obozie weźmie udział 26 zawodników, w tym czterech bramkarzy, 10 obrońców, siedmiu pomocników i pięciu napastników.

W zgrupowaniu nie będzie Tarasa Romanczuka oraz Bartłomieja Żynela. Kapitan otrzymał wolne w związku ze swoim udziałem w Mistrzostwach Europy 2024, a bramkarz przechodzi obecnie rehabilitację po kontuzji.

Ponadto zajdą zmiany w sztabie szkoleniowym „Dumy Podlasia”.

Arkadiusz Szczerbowski, który dołącza do Jagiellonii po okresie pracy w Warcie Poznań zajmie stanowisko asystenta trenera/trenera analityka.

W trakcie obozu w analizach, sztab szkoleniowy pierwszego zespołu wesprze Kamil Kuprianowicz, na co dzień pracujący w klubowej Akademii.

W zgrupowaniu nie weźmie natomiast udziału dotychczasowy asystent trenera Kamil Stanisławski, który z końcem czerwca kończy pracę z pierwszym zespołem. (jł)