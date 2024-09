Jagiellonia Białystok na wyjeździe zagra z Lechem Poznań

14 września, 2024

Stadion Miejski w Białymstoku, fot. Konrad Sikora Stadion Miejski w Białymstoku, fot. Konrad Sikora

Po dwutygodniowej przerwie na mecze reprezentacji wracamy do rozgrywek Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok zagra w sobotę (14.09) na wyjeździe mecz 8. kolejki z Lechem Poznań.

Rywal Żółto-Czerwonych jest aktualnie na szczycie tabeli, natomiast Jaga zajmuje 6. miejsce.

– Wiemy, że przed nami prestiżowe i ciężkie spotkanie, ale nasze podejście nie zmienia się. Jaki to będzie mecz zależy od dyspozycji obu drużyn. Z pewnością Lech u siebie zechce sprowadzić to spotkanie do rywalizacji na własnych warunkach, co nie może być wielkim zaskoczeniem. My ze swojej strony też zechcemy zagrać swoje. Są mecze, kiedy trudniej przejąć inicjatywę, a są spotkania, kiedy rywal po prostu ją oddaje. My musimy na to zapracować, ale to dobrze dla widowiska – mówi Adrian Siemieniec, trener mistrzów Polski.

Początek meczu pomiędzy Jagiellonią Białystok, a Lechem Poznań o 20:15. (red.)