IoT – zastosowanie na polu walki

Jeszcze do niedawna były domeną SF, dziś stały jak najbardziej realne. Technologie IoT są coraz powszechniej wykorzystywane w wojsku.

Potencjał Internetu Rzeczy (IoT) w wojskowości został dostrzeżony bardzo szybko. Już w 2016 (a więc kiedy technologie tego typu były na wczesnym etapie rozwoju) kraje członkowskie NATO wraz z Agencją Komunikacji i Informacji Sojuszu rozpoczęły pierwsze analizy zastosowania czujników online na polu bitwy. Dziś takie rozwiązania są powszechnie spotykane w branży zbrojeniowej. Najważniejsze i najciekawsze przykłady opisujemy w naszym nowym artykule.

IoT w logistyce wojskowej

W tradycyjnym modelu operacyjnym zarządzanie zasobami takimi jak amunicja, paliwo, żywność czy sprzęt, wymaga ogromnych nakładów pracy i precyzyjnego planowania. Zastosowanie IoT umożliwia monitorowanie stanu zapasów w czasie rzeczywistym. To zaś przekłada się na szybszą reakcję w przypadku wystąpienia nagłych niedoborów i zmniejsza potrzebę stałego kontrolowania zapasów. Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu AI z czujnikami GPS, systemami monitorowania stanu technicznego pojazdów oraz urządzeniami wykrywającymi awarie.

Kolejna kwestia to możliwość prowadzenia monitoringu sprzętu wojskowego wyposażonego w technologie IoT na każdym etapie dostawy. W ten sposób zamawiający mogą na bieżąco oceniać jego stan techniczny i skutecznie zapobiegać ewentualnym problemom. Inteligentne systemy mogą przewidywać, kiedy dany pojazd będzie wymagać naprawy lub wymiany części, pozwalając tym samym na planowanie działań serwisowych dużym wyprzedzeniem i minimalizując ryzyko wystąpienia nieplanowanych przestojów.

IoT w rozpoznaniu i działaniach bojowych

Kolejny obszar, w którym technologie IoT znajdują szerokie zastosowanie, to rozpoznanie. Chodzi przede wszystkim o wyposażone w sensory, kamery i systemy komunikacji drony. Mogą one w czasie rzeczywistym dostarczać do centrów dowodzenia dane zebrane podczas misji, umożliwiając tym samym szybkie podejmowanie decyzji na polu walki.

Systemy IoT w dronach nie tylko zwiększają efektywność rozpoznania, ale też pomagają w analizie terenu i monitorowaniu wrogich jednostek. Używane w misjach zwiadowczych, drony są w stanie przesyłać obraz wideo w czasie rzeczywistym, dzięki czemu operator może określić lokalizacji wroga i wykryć ukryte obiekty. Mają także zdolność precyzyjnego atakowania, co minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów ludzkich i uderzenia na obiekty cywilne.

Wearable devices – bezpieczeństwo na pierwszej linii frontu

Technologie IoT to nie tylko systemy wspierające działania w czasie rzeczywistym, ale także pomoc w monitorowaniu stanu zdrowia żołnierzy. Inteligentne urządzenia noszone, takie jak hełmy z wyświetlaczami HUD (Heads-Up Display) czy kamizelki z czujnikami mogą zauważalnie zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność żołnierzy. Dzięki takim technologiom dowódcy mogą śledzić stan zdrowia podkomendnych oraz monitorować ich parametry życiowe (np. puls, poziom stresu czy temperatura ciała).

Systemy monitorowania stanu zdrowia mogą również wykrywać wczesne objawy wyczerpania fizycznego lub chorób, umożliwiając szybsze podjęcie decyzji o ewakuacji żołnierza z pola bitwy i udzielenie mu pomocy medycznej.

Zastosowanie Internetu Rzeczy w wojsku już teraz znacząco wpływa na sposób prowadzenia działań wojennych. Wraz z dalszym rozwojem IoT, należy spodziewać się, że jego rola w obronności będzie rosła jeszcze bardziej.