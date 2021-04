„Dziewczyny do ścisłych”. UwB zachęca maturzystki do studiowania fizyki czy informatyki

Kwiecień 15, 2021

Fizyka medyczna, technologie internetowe i mobilne czy matematyka finansowa – m.in. takie możliwości kształcenia stwarza Uniwersytet w Białymstoku. Do podejmowania takich studiów uczelnia będzie zachęcała, zwłaszcza kandydatki w ramach akcji „Dziewczyny do ścisłych”, w której UwB bierze udział po raz pierwszy.

– Zauważam, że nauki ścisłe cieszą się znacznie mniejszym zainteresowaniem maturzystek niż humanistyczne i społeczne. A warto studiować na kierunkach ścisłych, bo dają one wiele korzyści. Studenci uczą się tu analitycznego myślenia. Warto podjąć się studiowania fizyki, matematyki i informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przemawiają za tym aż trzy czynniki. Przede wszystkim jest to wyśmienita baza lokalowa. Po drugie, nasi studenci na naukach ścisłych już od samego początku mają możliwość pracy z najnowocześniejszą aparaturą badawczą. Po trzecie – to czynnik najważniejszy – o tym, że warto studiować na Uniwersytecie w Białymstoku decydują przede wszystkim ludzie. Nasza kadra to specjaliści w swoich dyscyplinach. To osoby niezwykle oddane pracy akademickiej – wyjaśnia prorektor prof. Izabela Święcicka.

„Dziewczyny do ścisłych” to kampania organizowana przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. W tym roku odbędzie się w formule online. Podczas wydarzenia będą promowały się dwa wydziały UwB: Fizyki, Matematyki oraz Instytut Informatyki.

– Kierunki przyszłości – to hasło przewodnie tego ogólnopolskiego wydarzenia. Co to znaczy kierunek przyszłości? To taki, po którym można znaleźć pracę w dzisiejszych czasach, w trakcie którego nabywamy umiejętności i wiedzę, która może być nazywana wiedzą przyszłości. To także kierunek, który umożliwia nam pracę i funkcjonowanie zdalnie. Jak udowodniła pandemia, o tym też musimy pamiętać przy swoich wyborach. Polecamy szukać Uniwersytetu w Białymstoku W ramach panelu kierunki przyszłości będzie można spotkać się z Weroniką Żebrowską studiującą matematykę finansową na UwB oraz Martą Orzechowską, która wskazała fizykę medyczną i tutaj się rozwija. Kolejny panel to Kierunkowskaz kariery. Co przygotowaliśmy? Fizykę gier komputerowych i robotów i tu spotkanie ze studentką Karoliną Sidorczuk, a także technologie internetowe i mobilne, które przedstawi Agnieszka Kurel – mówi koordynatorka akcji na uczelni Dorota Sawicka.

Akcja „Dziewczyny do ścisłych” odbywać się będzie na platformie Grip. Rozpocznie się w czwartek (22.04) w południe i potrwa do 17.00.

W akcję „Dziewczyny do ścisłych” jak co roku włącza się także Politechnika Białostocka. W programie są debaty, warsztaty czy spotkania z absolwentkami uczelni. (ea/mc)