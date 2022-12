Dzięki studentkom architektury z Politechniki Białostockiej zmieni się zagospodarowanie otoczenia Hajnówki Centralnej

Grudzień 23, 2022

Rozstrzygnięcie konkursu Hajnówka ART TIME fot. Piotr Awramiuk/ Politechnika Białostocka Rozstrzygnięcie konkursu Hajnówka ART TIME fot. Piotr Awramiuk/ Politechnika Białostocka

Teren dawnego dworca kolejowego w Hajnówce zmieni swoje oblicze. Koncepcję zagospodarowania terenu Hajnówki Centralnej, która zostanie wcielona w życie stworzyły trzy studentki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Klaudia Szpakowska, Klaudia Sztulc i Karolina Trzcińska, studentki siódmego semestru studiów I stopnia na kierunku architektura Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, wygrały konkurs Art Time – na zagospodarowanie otoczenia Hajnówki Centralnej. Ich praca – Park rekreacyjno-edukacyjny „Plaster miodu” podbiła serce jury i mieszkańców Hajnówki.

– Zainspirowała nas kultura historia tego terenu – powiedziała Karolina Trzcińska, studentka IV roku Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. – Głównym celem było stworzenie miejsca, które będzie łączyło część rekreacyjną z edukacją dotyczącą lokalnej historii.

Opiekę merytoryczną nad projektami studentów objęła dr. hab. inż. arch. Halina Łapińska, prof. PB, z Pracowni Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

– Studenci rozpoczęli prace w maju, od wyjazdu studialnego do Hajnówki – mówi dr. hab. inż. arch. Halina Łapińska, prof. PB. – Spotkaliśmy się z młodzieżą, obejrzeliśmy teren, przedyskutowaliśmy możliwości zagospodarowania, a podczas praktyki wakacyjnej ze studentami IV semestru wykonaliśmy inwentaryzację urbanistyczną i dendrologiczną, bo na tym terenie występują także pomniki przyrody. Podstawą projektowania były przesyłane nam przez organizatorów wytyczne od mieszkańców, szczególnie od młodzieży hajnowskiej.

– Miasto Hajnówka od kilkunastu lat współpracuje ze specjalistami z Politechniki Białostockiej – mówi Jerzy Sirak, Burmistrz Hajnówki. – Kiedy przygotowywaliśmy projekt wykorzystujący środki norweskie, oczywistym było, że naszym partnerem będzie Politechnika Białostocka. Cieszę się, że tak dużo studentów przyjęło nasze zaproszenie do uczestnictwa w tym konkursie. To nie będą tylko prace na półkę. Wybraliśmy już wstępnie wykonawcę dokumentacji technicznej, a jednym z podstawowych warunków było wykorzystanie najlepszych koncepcji z konkursu dla studentów. Zakładam, że w ciągu kilkunastu miesięcy znaczna część tego projektu zostanie zrealizowana.

– Ten konkurs to konkretny efekt współpracy Politechniki Białostockiej z Miastem Hajnówka – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Zawsze podkreślamy, że jesteśmy uczelnią regionalną i w pierwszej kolejności odpowiadamy na potrzeby regionu. Efekty tego konkursu są dowodem na wyjątkowy talent i umiejętności kadry i studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Zwracamy uwagę na potrzeby regionu, ale nasi absolwenci poradzą sobie i w Polsce, i na świecie. I to najbardziej uniwersalny efekt tego konkursu. Liczymy, że wieloletnia współpraca z Miastem Hajnówka będzie się rozwijała. Skoro potrafimy korzystać wzajemnie ze swoich potencjałów, to najlepsze warunki, by tworzyć zmiany – zarówno w formule kształcenia, jak i tym, co będzie realizowane w Mieście Hajnówka, co będzie służyło jego mieszkańcom.

Autorki najlepszego projektu otrzymały nagrodę w wysokości 2 tys. złotych. Przyznano też nagrody za drugie i trzecie miejsca oraz dwa wyróżnienia. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: