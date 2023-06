Dżemik 2023. Finałowe prezentacje konkursu programowania gier dla dzieci i młodzieży na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej

Trwa finałowy etap ogólnopolskiego konkursu programowania gier dla dzieci i młodzieży Dżemik 2023 na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Finaliści prezentują przed publicznością swoje gry.

Młodzi ludzie zaskakują swoim poziomem – przyznaje Izabela Kartowicz-Stolarska z Wydziału Informatyki, przewodnicząca jury w konkursie Dżemik 2023:

W edycjach przed pandemią konkurs miał formułę tradycyjnego game jamu (maratonu pisania gier). Podczas pandemii miał charakter on-line. – W czasach pandemii przeszliśmy na tryb zdalny, a to zaowocowało tym , że konkurs stał się w ogólnopolską rywalizacją. Teraz mamy część zdalną i stacjonarną. Do konkursu zgłosili uczniowie z całej Polski, 45 drużyn, do finału zakwalifikowało się 15 – mówi prof. Ireneusz Mrozek, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

O to, jakie gry zaprogramowali, zapytaliśmy młodych uczestników konkursu:

Zawodnicy i drużynysą oceniani w następujących kategoriach wiekowych: junior – klasy IV-VI szkoły podstawowej, kadet – klasy VII-VIII szkoły podstawowej i senior – szkoły ponadpodstawowe (do 18 roku życia). Nagrody przyznawane będą za 1-3 miejsca w każdej kategorii i będą to gry planszowe. (at)