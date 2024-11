Drogi kariery: Lech Pilecki – od inżyniera do globtrotera

14 listopada, 2024

inż. Lech Pilecki, przedsiębiorca, pisarz, podróżnik, absolwent Politechniki Białostockiej, fot. archiwum prywatne

W kolejnej audycji z cyklu „Drogi kariery” w Radiu AKADERA, prowadzonej przez Ernesta Wójcika, gościem był wyjątkowy absolwent Politechniki Białostockiej – inżynier Lech Pilecki. Jego niezwykła ścieżka kariery łączy w sobie pasję do podróży, dziennikarstwa, literatury oraz przedsiębiorczości.

Lech Pilecki od najmłodszych lat marzył o poznawaniu świata. Inspiracją była dla niego rodzina rozsiana po różnych zakątkach globu. W trzeciej klasie szkoły podstawowej wyjechał na Śląsk, gdzie uczęszczał do szkoły w Gliwicach. Tam zrodziła się jego pasja do literatury i teatru, podsycana przez nauczycielkę języka polskiego, która zaszczepiła w nim miłość do pięknej polszczyzny.

Mimo zamiłowania do humanistyki, za namową ojca postanowił zdobyć wykształcenie techniczne. Ukończył technikum geodezyjne w Białymstoku, a następnie podjął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego ówczesnej Białostockiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej (dzisiejsza Politechnika Białostocka).

Połączenie dwóch światów: technika i humanistyka

Jako inżynier, Lech Pilecki realizował się w branży budowlanej, uczestnicząc w wielu znaczących projektach na terenie Białegostoku, w tym w budowie dużych centrów handlowych i osiedli mieszkaniowych. Jednocześnie nie porzucił swoich humanistycznych pasji. Pracował jako spiker w Polskim Radiu w Białymstoku, angażował się w teatr poezji i zdobywał nagrody w konkursach recytatorskich.

Pilecki podkreśla, że wykształcenie techniczne pozwoliło mu na głębsze zrozumienie architektury i budowli, które podziwiał podczas swoich licznych podróży. Odwiedził ponad 150 krajów, mieszkając przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadził program telewizyjny dla polskiej Polonii.

Pasja do odkrywania i dzielenia się wiedzą

W swoich książkach opisuje doświadczenia z podróży oraz bogactwo kulturowe miejsc, które odwiedził. Szczególnie bliskie jest mu Podlasie – region wielokulturowy i wielowyznaniowy, którego historie i legendy przybliża czytelnikom.

Lech Pilecki jest także aktywnym społecznikiem. Jako pilot wycieczek zagranicznych, dzielił się swoją wiedzą i pasją z innymi, pokazując świat z perspektywy zarówno humanisty, jak i inżyniera.

Rada dla młodych na rozdrożu

Zapytany o to, jak młodzi ludzie powinni wybierać swoją drogę kariery, Pilecki zachęca do uczestnictwa w spotkaniach z ciekawymi osobami oraz do czytania wartościowej literatury. Podkreśla, że ważne jest odkrycie własnych zainteresowań i pasji, niezależnie od tego, czy są one związane z naukami ścisłymi czy humanistycznymi. – Trzeba przyglądać się światu i odkryć w sobie to, co nas naprawdę fascynuje – mówi Lech Pilecki.

Historia Lecha Pileckiego to inspirujący przykład na to, jak można łączyć różne ścieżki kariery i pasje. Jego życie pokazuje, że wykształcenie techniczne nie musi wykluczać zainteresowań humanistycznych, a wręcz przeciwnie – może je wzbogacać.

Kim jest Lech Pilecki?

Lech Pilecki – przedsiębiorca, podróżnik i społecznik. Jego największą pasją jest kolekcjonowanie dzwonków z różnych, nawet najbardziej odludnych zakątków świata. Obecnie kolekcja liczy blisko dziesięć tysięcy eksponatów. Większość z nich została udostępniona i wystawiona w Uniwersytecie w Białymstoku i Politechnice Białostockiej. Przez wiele lat był prezesem Podlaskiego Klubu Biznesu. Jest autorem serii książek pt. Ach, to Podlasie.

Lech Pilecki odwiedził już ponad 150 krajów, a relacjami z podróży dzieli się zarówno podczas otwartych spotkań, jak i w mediach. Mieszka w Białymstoku, gdzie prowadzi firmy związane z budownictwem oraz turystyką. Jest członkiem wielu lokalnych organizacji. Zajmuje się również działalnością charytatywną, która oparta jest w znacznym stopniu na wspieraniu służby zdrowia. Z własnych środków wyremontował całe piętro Oddziału Onkologii Klinicznej im. Ewy Pileckiej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej w Białostockim Centrum Onkologii.

Autor książek: „Podróże z dzwonkami” (2016 r.), „Ach, ten świat! Migawki z podróży” (2020 r.), „Ach, to Podlasie! Podróże do dworów, dworków i innych niebanalnych budowli regionu” (2021 r.), „Ach, to Podlasie 2!, Podróże do dworów, dworków i innych niebanalnych budowli regionu” (2022 r.) oraz „Ach, to Podlasie 3!, Podróże do niebanalnych i niesamowitych ludzi, miejsc i budowli regionu” (2024 r.).

