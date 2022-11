Dotarcie z wiedzą do opinii publicznej i rządzących to cel prof. Marka Konarzewskiego, jako nowego prezesa PAN

Listopad 2, 2022

prof. Marek Konarzewski, fot. Małgorzata Turecka prof. Marek Konarzewski, fot. Małgorzata Turecka

Naukowiec, wykładowca i popularyzator nauki, czyli prof. Marek Konarzewski od stycznia 2023 roku będzie prezesem Polskiej Akademii Nauk. Jego Alma Mater jest Uniwersytet w Białymstoku.

Prof. Marek Konarzewski zapowiedział, że podczas swojej kadencji chce aby głos naukowców dotarł do opinii publicznej i rządzących.

– To jest trudne i trzeba to zrobić, po to by być skutecznym – mówi prof. Marek Konarzewski. – Można to zrobić jedynie w bardzo bliskiej współpracy z tymi, którzy się na tym znają. To są szeroko pojęte nauki humanistyczne, czyli medioznawstwo, kulturoznawstwo itp. Z drugiej strony przyrodnicy, inżynierowie, medycy, czyli wszyscy, którzy mają wiedzę fachową. Jeżeli razem nie będziemy potrafili użyć tego języka w taki sposób, który uczyni ten przekaz nie tylko merytorycznym, ale również atrakcyjnym, to nie dotrzemy do opinii publicznej. I będą nią głównie władań influencerzy, którzy nie zawsze mówią rzeczy zgodne z faktami.

Specjalnością naukową prof. Marka Konarzewskiego są zagadnienia z pogranicza ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki zwierząt. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. To nie tylko badacz, ale również wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku i aktywny popularyzator nauki. Jest m.in. autorem licznych artykułów popularnonaukowych, czy książki popularnonaukowej ‚Na początku był głód”. Jest też współautorem dwóch albumów fotograficznych poświęconych przyrodzie Doliny Biebrzy i Narwi oraz Puszczy Knyszyńskiej.

Szerzy wiedzę naukową na wiele kanałów, bo uważa że zwrot z inwestycji w nauki jest opóźniony, ale on jest ogromny.

– W takim szerszym kontekście każda złotówka, czy każdy dolar zwracają się w dłuższym okresie czasu, jak jeden do siedmiu. Naukę warto popierać, nawet jeśli wydaje się, że naukowcy siedzą i robią rzeczy, które na pierwszy rzut oka są zupełnie niepotrzebne – dodaje prof. Marek Konarzewski.

Kadencja prof. Marka Konarzewskiego jako prezesa Polskiej Akademii Nauk potrwa do 2026 roku. (hk)

Z prof. Markiem Konarzewskim rozmawiała Hanna Kość: