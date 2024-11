Czym jest korupcja i jak z nią walczyć? Agenci CBA spotkali się z uczniami na Politechnice Białostockiej

15 listopada, 2024

Fot.: Ernest Wójcik Fot.: Ernest Wójcik

„Pełnoletni w służbie. Razem dla uczciwego Państwa” to hasło przewodnie spotkanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z agentami i pracownikami Centralnego Biura Śledczego, które odbyło się na Politechnice Białostockiej.

Tematem przewodnim każdego spotkania jest praca z informacją. Uczniowie mieli okazję usłyszeć na czym polega przyjęcie i wstępna kwalifikacja informacji, jakimi kanałami wpływają one do służb – podkreśla funkcjonariusz CBA, koordynator projektu.

– Chcemy przekazać przede wszystkim to, że w Polsce istnieje taka służba, która zajmuje się właśnie wszelkimi patologiami w życiu publicznym, że samo zjawisko korupcji nie jest w Polsce pozostawione same w sobie, tylko jest taka instytucja, która właśnie ma za zadanie zwalczać tę korupcję na wysokich szczeblach. Druga rzecz to jest uczciwość, żeby ci ludzie wyszli z naszego wykładu uzbrojeni w taką wiedzę, że warto być tym uczciwym i nie warto kłamać.

W trakcie wykładu na Politechnice Białostockiej, uczniowie szkół ponadpodstawowych – dowiedzieli się również jak pracuje analityk kryminalny, czym są czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz dlaczego cyberbezpieczeństwo jest tak istotne w działaniach służb.

– Dowiedzieliśmy się jak zdefiniować korupcję, czym jest. Poznaliśmy jak działa CBA, co agenci robią na co dzień, jak to wygląda ze strony praktycznej, czyli jak oni łapią tych przestępców. Chętnie bym spróbował na jakiś testach jak to być takim agentem CBA – mówi jeden słuchaczy, uczeń 9 Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach obchodów 18-lecia powołania CBA. Przygotowano cykl 18 wykładów na 18 uczelniach wyższych. (ew)