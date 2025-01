Bielsk Podlaski: kibice Jagielloni rozświetlą miasto, inaugurując 6. edycję racowiska

13 stycznia, 2025

Fot. AT Fot. AT

Wielkie święto kibiców Jagiellonii Białystok odbędzie się w tym roku w Bielsku Podlaskim. W poniedziałek, 13 stycznia, o godzinie 19:20 w centrum miasta rozbłysną race świetlne, inaugurując 6. edycję racowiska – jednego z najważniejszych kibicowskich wydarzeń w regionie.

Racowisko w nowym miejscu

Dotychczas kibice Jagiellonii świętowali to wydarzenie w centrum Białegostoku, jednak w tym roku organizatorzy zdecydowali się na zmianę lokalizacji. Powodem jest jubileusz 50-lecia fanclubu Jagi w Bielsku Podlaskim, co czyni tegoroczne racowisko szczególnie wyjątkowym.

Spektakularny pokaz w sercu Bielska Podlaskiego

Race świetlne rozbłysną jednocześnie w centrum miasta, rozpoczynając się od ratusza i rozchodząc we wszystkich kierunkach. Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniu weźmie udział około tysiąca kibiców, co sprawi, że miasto stanie się na chwilę stolicą kibicowskiej pasji w regionie.

– 19:20 odpalamy race. Przy odpalonych racach zaśpiewamy naszą przyśpiewkę „Jagiellonio klubie mój”. Po racowisku wracamy wszyscy pod ratusz na wspólne zdjęcie oraz zostanie nagrany krótki filmik – Zapowiada Marcin Leoniuk z Fanclubu Jagielloni w Bielsku Podlaskim.

Tradycja i jedność kibiców

Racowisko to nie tylko pokaz świateł, ale także manifestacja jedności fanów Jagiellonii, którzy co roku gromadzą się, by wspólnie celebrować swoją miłość do klubu. Tegoroczne wydarzenie podkreśli szczególne więzi między kibicami z różnych części województwa podlaskiego.

(pc)