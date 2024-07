Białostoczanie narzekają na wzrost opłaty za wodę

6 lipca, 2024

Fot. Pixabay Fot. Pixabay

W Białymstoku i gminie Wasilków od wtorku (02.07) obowiązują, nowe, wyższe opłaty za wodę i odbiór ścieków.

Statystycznie po zmianie stawek 1 osoba za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki zapłaci miesięcznie średnio 11,31 zł netto więcej.

– Musimy sprawdzić jakie są źródła tej podwyżki, być może to spowoduje, że my tutaj lokalni mieszkańcy trochę zwrócimy uwagę na oszczędzanie wody we własnych gospodarstwach domowych. Na pewno to będzie odczuwalne w kwestii budżetu domowego zwłaszcza, że podwyżki płacy nie do końca są proporcjonalne do tego jak to będzie obciążało budżet – mówili białostoczanie.

Dotychczas mieszkańcy za metr sześcienny wody płacili 3,95 zł netto, a za odbiór takiej samej ilości ścieków 3,64 złotego.

W pierwszym okresie obowiązywania taryf, czyli do 30 czerwca 2025 r., cena 1 metra sześciennego wody wzrośnie do 5,37 zł, a odbiór ścieków do 5,99 zł. Do tych stawek należy doliczyć 8-procentowy podatek VAT. (jł)

Z białostoczanami rozmawiała Julia Łata: