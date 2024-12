Białostoczanie chętnie pomagali. W Jadłodzielni drzwi się nie zamykały

27 grudnia, 2024

„Podziel się dobrem na święta”, na apel białostockiej Jadłodzielni odpowiedziało wielu mieszkańców miasta, którzy chętnie dzieli się wigilijnymi i świątecznymi potrawami z osobami potrzebującymi.

Jak podkreśla Monika Lewko z Fundacji Spe Salvi, która na zlecenie miasta prowadzi Jadłodzielnie, posiłki przynoszone przez białostoczan, były na bieżąco wydawane osobom potrzebującym.

– Najczęściej były to poświąteczne potrawy, więc bardzo często przywożone były pierogi, barszcz czerwony, śledzie, kutia, sałatki, ciasta. Także można powiedzieć, że wszelkiego typu potrawy takie czysto poświąteczne wpływały do Jadłodzielni. Osób przynoszących było dużo. Nie brakowało też osób przychodzących po jedzenie, także ta żywność wpływała do Jadłodzielni i za chwilkę znikała – Monika Lewko z Fundacji Spe Salvi.

Świąteczna akcja białostockiej Jadłodzielni zakończyła się, ale jak dodaje Monika Lewko, cały czas prowadzona jest zbiórka żywności

– Zachęcamy do przynoszenia jedzenia, też przed sylwestrem i po, żeby nic się nie zmarnowało. Podstawowa zasada, to aby żywność była zdatna do spożycia. Żeby nie była zepsuta. Odradzamy przynoszenia surowego mięsa i jajek, są to produkty, które bardzo szybko się psują. Ale wszelkiego typu słodycze, owoce, warzywa, czy sałatki albo też ciasta. Jeśli nam coś jeszcze pozostanie, albo będziemy przygotowywać na sylwestra, no to jak najbardziej można to przynosić do jadłodzielni i na pewno zostanie to wykorzystane – dodaje Lewko.

Jadłodzielnia, działa przy ul. Krakowskiej 1. Otwarta jest codziennie od 08:00 do 16:00 oprócz soboty kiedy to czynna jest w godzinach 10:00 14:00 i niedzieli w tym dniu jest zamknięta. Świąteczne potrawy, także można przynosić do działającej od kilku miesięcy Jadłodzielni Caritas Archidiecezji Białostockiej. Przy ul. Sienkiewicza. (ew)