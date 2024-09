Anna Maria Jopek wystąpi w Białymstoku

20 września, 2024

W poniedziałek 23 września, w Kinie Forum w Białymstoku odbędzie się koncert jednej z najbardziej uznanych polskich artystek – Anny Marii Jopek. To wydarzenie, na które czekają fani subtelnych brzmień i emocjonalnych interpretacji. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Akadera.

Anna Maria Jopek – znana z umiejętnego łączenia jazzu, folku oraz muzyki świata, zaprezentuje swój wyjątkowy projekt „Sobremesa”, który przeniesie publiczność w klimaty Portugalii, Brazylii i Cabo Verde. „Sobremesa” to nie tylko tytuł płyty, ale także koncepcja artystyczna, która odzwierciedla istotę luzofońskiej kultury – radość z chwil spędzonych z bliskimi po wspólnym posiłku, przy muzyce, rozmowach i dzieleniu się emocjami. W swojej twórczości Anna Maria Jopek nawiązuje do tej atmosfery, sięgając po utwory inspirowane kulturą portugalską, fado oraz muzyką zmysłową i melancholijną. Jak sama przyznaje, „Sobremesa” to jeden z najważniejszych projektów w jej dorobku, który na nowo ożywa na scenie po kilku latach przerwy.

Na białostockiej scenie Jopek pojawi się w towarzystwie uznanych muzyków: Yamiego na gitarze basowej, Victora Zamory na fortepianie, Tiago Oliveiry na gitarze oraz Vicky Marquesa na perkusji. Zespół, z którym Anna Maria Jopek współpracuje od lat, tworzy unikalną mieszankę dźwięków, łącząc jazzowe improwizacje z folkowymi inspiracjami i zmysłowym brzmieniem luzofońskiej muzyki. Album „Sobremesa” wydany kilka lat temu, został przyjęty z ogromnym entuzjazmem zarówno przez krytyków jak i fanów. Jest to zbiór ukochanych przez Jopek utworów z szeroko pojętej kultury portugalskiej.

Anna Maria Jopek od lat zachwyca swoim unikalnym podejściem do muzyki. Urodzona w rodzinie artystów – solistów zespołu Mazowsze – od najmłodszych lat była zanurzona w świecie dźwięków i sztuki. Jej muzyczne wykształcenie, które zdobyła na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, w połączeniu z zamiłowaniem do jazzu i folku, ukształtowało jej wyjątkowy styl, który trudno zaklasyfikować w ramach jednej kategorii. Jopek wciąż eksperymentuje, łączy tradycję z nowoczesnością, tworząc unikalne, eklektyczne brzmienia, które zaskakują i inspirują. Na przestrzeni lat artystka współpracowała z wieloma gigantami światowej sceny muzycznej, takimi jak Pat Metheny, Branford Marsalis, Richard Bona czy Makoto Ozone, co dodatkowo wzbogaciło jej twórczość o nowe doświadczenia i inspiracje. (hp)