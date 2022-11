Angliści z Wydziału Filologicznego UwB zapraszają na Noc Anglistów

Listopad 8, 2022

Siedziba anglistyki UwB, fot. M. Skindzier Siedziba anglistyki UwB, fot. M. Skindzier

Teatr czytany na żywo, warsztaty o amerykańskich bitnikach i opowieść o dziewiętnastowiecznym hipsterze – takie atrakcje przygotował z okazji Nocy Anglistów Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Zapisy na to wydarzenie już się rozpoczęły. Uczelnia w zaplanowanej na 25 listopada akcji weźmie udział po raz pierwszy.

Noc Anglistów to ogólnopolskie wydarzenie przygotowane przez ośrodki anglistyczne z całej Polski. W jej programie znalazło się ok. 130 propozycji przygotowanych przez 15 uniwersytetów z 14 polskich miast.

– Bierzemy udział w Nocy Anglistów, bo to wyjątkowy listopadowy wieczór dla wszystkich miłośników języka angielskiego, literatury i kultury krajów anglojęzycznych. W wydarzeniu biorą udział anglistki i angliści z wiodących polskich uniwersytetów, oferując darmowe wykłady, warsztaty i prezentacje – zarówno w siedzibach uczelni, jak i online. Nie mogło nas zabraknąć. Noc Anglistów to niepowtarzalna okazja, by pokazać owoce naszych badań szerszej publiczności, niekoniecznie akademickiej. Chcemy dotrzeć do młodszych odbiorców, by pokazać im, że anglistyka to nie tylko nauka języka, lecz również wspaniała przygoda intelektualna. Patrząc na program wydarzenia, trudno nie dostrzec jak różnorodne są nasze zainteresowania. Chcemy się nimi dzielić i inspirować, a także zachęcać młodych ludzi do zapoznania się z bogatą ofertą studiów anglistycznych na Uniwersytecie w Białymstoku – mówi dr Sylwia Borowska-Szerszun z Wydziału Filologicznego UwB.

Białostoccy angliści przygotowali w sumie 3 wydarzenia.

O 17.00, w budynku przy ul. Liniarskiego 3, rozpoczną się warsztaty, na które zapraszają studenci III roku filologii angielskiej wraz z dr Dorotą Guzowską. Będzie to adaptacja sztuki Williama Szekspira „Król Lear” w formule teatru czytanego. Jak wyjaśniają pomysłodawcy, zredukowanie do minimum ruchu scenicznego, scenografii i kostiumów przekieruje uwagę na słowo, a uwspółcześniony język ułatwi zrozumienie przedstawianej treści oraz pozwali widzowi docenić ponadczasowe przesłanie sztuki.

„Po co popkulturze amerykańscy bitnicy? – Jack Kerouac, Allen Ginsberg i William S. Burroughs w filmach i grach wideo” – to tytuł kolejnego spotkania warsztatowego. Dr Tomasz Sawczuk i uczestnicy warsztatu przyjrzą się kojarzonemu z latami 50. XX wieku ruchowi bitników, który na zawsze przemienił oblicze (nie tylko) amerykańskiej literatury i kultury. Pisarze tacy jak Jack Kerouac, Allen Ginsberg czy William S. Burroughs zmienili na dobre reguły pisarskiej gry, wzbogacając model literatury romantycznej m.in. o inspiracje jazzem, liberalny światopogląd, wrażliwość na zmarginalizowane warstwy społeczeństwa oraz umiłowanie nieskrępowanego przemierzania wzdłuż i wszerz kraju i świata. Od zarania ruchu aż po dziś dzień o bitników upomina się pop-kultura. Warto więc zastanowić się, dlaczego tak się dzieje, dokonując przeglądu bitnikowych wątków w kinie i grach wideo – zapowiada gospodarz warsztatów.

Liczba miejsc na oba wydarzenia jest ograniczona – obowiązują zapisy mailowe.

Nielimitowana będzie natomiast widownia filmu pt. „Henry David Thoreau, pieniążki i przekleństwo wszelkiej władzy: historia dziewiętnastowiecznego hipstera”, którego premiera odbędzie się o godzinie 17.00 na kanale YouTube Nocy Anglistów. Widzowie będą mogli wysłuchać wykładu poświęconego czołowej postaci amerykańskiego transcendentalizmu. Czy literatura ma realny wpływ na rzeczywistość? Czy dawne teksty, na przykład dziewiętnastowieczne, mogą zmieniać współczesny świat? Jak może zachować się jednostka w zderzeniu w opresyjną władzą? Odpowiedzi na te nurtujące pytania poszuka dr Jacek Partyka.

Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzeń i zapisów można znaleźć na stronie internetowej akcji. (mt)