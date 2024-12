Działa w samorządzie, gra w orkiestrze, pracuje w transporcie. Jak mu się to udaje? Oto student Grzegorz Giermoła

13 grudnia, 2024

Grzegorz Giermoła, student logistyki, fot. A. Jakuć Grzegorz Giermoła, student logistyki, fot. A. Jakuć

Jak połączyć intensywne studia, działalność w samorządzie, rozwijanie umiejętności naukowych, pracę w wymagającej branży transportowej i jeszcze znaleźć czas na pasję muzyczną? Odpowiedzi na te pytania dostarcza najnowsza audycja z cyklu „Samorząd bez cenzury”, w którym gościem Ewy Tatarczyk i Adama Jakucia jest Grzegorz Giermoła – student czwartego roku logistyki na Politechnice Białostockiej.

Grzegorz do samorządu trafił przez przypadek – jak sam przyznaje, został zwerbowany pod klubem Gwint. Wkrótce zaangażował się w działalność Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej (SUKwa), w której od ponad dwóch lat zajmuje się przeprowadzaniem wyborów i tajnych głosowań wewnątrz samorządu. Choć praca w komisji wiąże się z technicznymi wyzwaniami i koniecznością respektowania regulaminów oraz procedur, Grzegorz ceni to doświadczenie, które nauczyło go konsekwentnego działania i spojrzenia na sprawy uczelniane z perspektywy przepisów.

Aktywność w kole naukowym LogiSQUAD

Jako student logistyki, Grzegorz zaangażował się również w działalność Koła Naukowego LogiSQUAD. Skupia ono studentów, którzy chcą poszerzać horyzonty i zdobywać wiedzę wykraczającą poza program studiów. Udział w konferencjach, pisanie artykułów naukowych czy rozwiązywanie praktycznych case’ów z firmami logistycznymi – to wszystko pozwala przyszłym logistykom zrozumieć złożoność branży transportowej i zarządzania łańcuchami dostaw. Choć Grzegorz przyznaje, że transport jest trudną i stresującą dziedziną, dzięki LogiSQUAD nauczył się doceniać stopień skomplikowania procesów logistycznych.

Muzyczna pasja i orkiestra dęta

Oprócz nauki i aktywności studenckiej, Grzegorz od lat gra w Miejskiej Orkiestrze Dętej im. Franciszka Mocarskiego. To nie tylko okazja do rozwijania umiejętności muzycznych, ale przede wszystkim do budowania relacji, poznawania ludzi i czerpania inspiracji. Orkiestra stała się dla niego miejscem wychowania i kształtowania charakteru. Jak podkreśla, muzyka była tu dodatkiem do ważnej lekcji pracy zespołowej i rozwijania kompetencji interpersonalnych.

Praca w branży transportowej

Praca w transporcie to kolejny element układanki w życiu Grzegorza. Choć sam przyznaje, że branża jest trudna i pełna wyzwań, to właśnie one motywują go do działania. Dzięki pracy może samodzielnie się utrzymać i rozwijać umiejętności nie tylko zawodowe, ale i społeczne. Nie jest to zajęcie dla każdego – wymaga odporności na stres, elastyczności oraz zdolności do szybkiego podejmowania decyzji. Mimo to Grzegorz nie zamieniłby tej drogi na inną. Ceni w niej kontakt z ludźmi i dynamikę sytuacji.

Rady dla studentów

Jak połączyć tak wiele aktywności? Kluczem jest organizacja czasu i gotowość do wychodzenia poza strefę komfortu. Grzegorz poleca korzystanie z kalendarza, notatnika i planowanie każdego dnia. Zachęca też, by studenci próbowali sił w kołach naukowych, pracy czy działalności w samorządzie – to wszystko przekłada się na cenne doświadczenia, które w przyszłości mogą przełożyć się na lepsze szanse na rynku pracy.

– Jeśli ktoś chce czegoś więcej, koła naukowe dają możliwości, a praca w czasie studiów pozwala lepiej zrozumieć realia branży – przekonuje nasz gość.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy w podcaście „Samorząd bez cenzury”.