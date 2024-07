„Osiecka orientalnie” rozpocznie cykl koncertów plenerowych „Lato w mieście”

7 lipca, 2024

Źródło: Białostocki Ośrodek Kultury

„Wariatka tańczy”, „Niech żyje bal”, „Miasteczko cud” czy „Nie żałuję” – to piosenki, które w niedzielę o 18:00 w Pawilonie Włoskim Pałacu Branickich zaprezentuje zespół Sentido w koncercie „Osiecka orientalnie”.

Agnieszka Osiecka to ikona polskiej kultury, której bogata twórczość literacka i artystyczna na stałe zapisały się w kanonie naszej kultury. Jej piosenki, obdarzone niezwykłym uznaniem, zapewniły jej trwałe miejsce w historii, wzruszając i zachwycając zarówno wykonawców, jak i słuchaczy. Zespół Sentido, w swoim projekcie muzycznym „Osiecka–Orientalnie”, sięga do tej nieprzemijającej twórczości, odkrywając ją na nowo i nadając jej orientalny charakter. Dzięki połączeniu dźwięków koncertowego akordeonu, intrygującego wokalu oraz bliskowschodnich instrumentów perkusyjnych i smyczkowych, artyści zespołu Sentido nadają znanym utworom unikalny styl, nową jakość i duszę.

To pierwszy w tym roku koncert plenerowy w ramach cyklu „Lato w mieście” Białostockiego Ośrodka Kultury. W planach są jeszcze trzy. 21 lipca wystąpi Michał Zator w „Koncercie na harfę i głos”. Będzie to prezentacja autorskich improwizacji oraz aranżacji znanych utworów muzyki światowej na harfę. 11 sierpnia The Dixie Hot Licks pokażą jazz lat 1910–1930. Ich oryginalna interpretacja tego stylu oparta jest na swingującym banjo, głębokim dźwięku suzafonu i staroświeckim zestawie perkusyjnym. Natomiast 18 sierpnia wystąpi indie rockowy kwintet Muzyka Końca Lata, który miesza różne gatunki: od bigbitu, surfu, po country i punk rocka. Całość utrzymana jest w duchu pogodnej melancholii.

Wszystkie koncerty odbywać się będą o 18:00 w Pawilonie Włoskim Pałacu Branickich. Wstęp jest wolny. (hk)