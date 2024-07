79. rocznica Obławy Augustowskiej

12 lipca, 2024

źródło: IPN źródło: IPN

12 lipca 2024 roku, w całej Polsce obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.

To ważne święto upamiętnia tragiczne wydarzenia sprzed 79 lat, kiedy to w lipcu 1945 roku w okolicach Augustowa doszło do masowych aresztowań i egzekucji polskich patriotów przez oddziały NKWD.

Badanie zbrodni rozpoczęło się dopiero pod koniec lat 80 gdyż w okresie PRLu była to tajemnica. Rodziny ofiar były objęte specjalnym zakazem poszukiwań i tworzeniem informacji na ten temat, a śledztwo dotyczące tragedii nigdy nie zostało dokończone.

W różnych miejscach kraju odbywają się dziś uroczystości, podczas których składane są kwiaty i wieńce, zapalane znicze oraz organizowane są msze święte w intencji ofiar. W Gibach odbywa się główna uroczystość, w której biorą udział przedstawiciele władz państwowych, kombatanci, rodziny ofiar oraz mieszkańcy. (pc)

O zbrodni opowiada Jarosław Wasilewski, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku.