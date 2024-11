200 osób rywalizowało podczas Białostockiego Testu Informatyków.

27 listopada, 2024

Białostocki Test Informatyków, fot. Hanna Kość Białostocki Test Informatyków, fot. Hanna Kość

Cyberbezpieczeństwo, bazy danych, znajomość języka C++, czy sztuczna inteligencja – m.in. znajomością takich dziedzin musieli wykazać się uczestnicy Białostockiego Testu Informatyków. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zdobył Adam Rogowski.

200 osób rozwiązało test, który przygotowały firmy z branży IT, które współpracują z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej.

– Pytania na Białostockim Teście Informatyków były zróżnicowane. W poprzednich edycjach, jeżeli chodzi o poziom trudności, myślę, że były podobne, ale Natomiast różnica jest w kategoriach, bo na przykład na samym początku była algorytmika, której już dzisiaj nie mamy, bo firmy takich pytań nie chcą przygotowywać, ale są też kategorie, które cały czas się utrzymują, czyli języki programowania, Java, C++ są z nami cały czas. Pojawiają się nowe, dostosowane do współczesnych wymagań. To od niedawna jest cyberbezpieczeństwo. W tym roku po raz pierwszy jest sztuczna inteligencja – mówi dr Magdalena Kacprzak z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej i koordynator konkursu.

Podczas Białostockiego Testu Informatyków odbyły się również targi firm z branży IT dla wszystkich studentów zainteresowanych praktykami i stażami. (hk)

Relacja Hanny Kość: