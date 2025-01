1 lutego rozpoczyna się nabór wniosków o świadczenie 800 plus – jak i do kiedy złożyć wniosek?

31 stycznia, 2025

zdjęcie ilustracyjne, źródło” pixabay.com zdjęcie ilustracyjne, źródło” pixabay.com

Od 1 lutego 2025 roku rodzice mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, a wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Aby zachować ciągłość wypłaty, wniosek o świadczenie 800 plus należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2025 roku. Jeśli rodzice dopełnią formalności w tym terminie, otrzymają środki bez przerwy od czerwca. Wnioski można składać od 1 lutego, a ich rozpatrywaniem zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

– Warto pamiętać, że 800 plus to świadczenie przyznawane bez kryterium dochodowego. Wniosek należy składać co roku, aby zachować ciągłość wypłat. Rodzice, którzy zrobią to do końca kwietnia, otrzymają pierwsze przelewy już w czerwcu – mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem:

✅ Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

✅ portalu Emp@tia

✅ bankowości elektronicznej

✅ aplikacji mZUS

Rodzice, którzy dopełnią formalności w terminie, mogą liczyć na wypłatę środków już od czerwca. W przypadku wniosków składanych później, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Kiedy ZUS wypłaci świadczenie?

Harmonogram wypłat zależy od daty złożenia wniosku:

🔹 do 30 kwietnia – wypłata do końca czerwca

🔹 maj – wypłata do końca lipca

🔹 czerwiec – wypłata do końca sierpnia

🔹 lipiec – wypłata do końca września

🔹 sierpień – wypłata do końca października

Rodzice, którzy spóźnią się ze złożeniem wniosku, nie otrzymają wyrównania za wcześniejsze miesiące.

– Ważne jest, by złożyć wniosek na czas, aby uniknąć przerwy w wypłatach. Wnioski można składać szybko i wygodnie online, co jest dużym ułatwieniem dla rodziców” – dodaje Katarzyna Krupicka z ZUS. (red.)