Zbliża się Festiwal Barokowe Ogrody Sztuki

6 czerwca, 2024

Fot. UM Białystok Fot. UM Białystok

Zbliża się VII edycja festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki. To okazja, aby poznać bogatą kulturę i sztukę epoki baroku, posłuchać muzyki dawnej wykonywanej na żywo i podziwiać piękno Pałacu i Ogrodów Branickich.

Festiwal odbędzie się w dniach 14,15 i 16 czerwca.

– Przeniesiemy się w epokę barokową – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. – Koncerty odbędą się w plenerach Pałacu Branickich, letniego pałacu w Choroszczy jak również w Tykocinie.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Król Słońce – fascynacje Branickiego”. Festiwal organizuje Dom Kultury „Śródmieście”.

– W tym roku Barokowe Ogrody Sztuki zawładną przestrzenią miasta, a to za sprawą Króla Słońce Ludwika XIV i oczywiście założyciela naszego miasta Jana Klemensa Branickiego – mówi Wojciech Bokłago, dyrektor Domu Kultury Śródmieście. – Przestrzenią ogrodową zawładnie wyjątkowa instalacja „Królewskie róże”.

Instalacje będzie można podziwiać podczas festiwalu od 21.30 do 24.00 i w pozostałe dni do końca czerwca od 21.00 do północy. Ponadto zaplanowano koncerty, wykłady, warsztaty i wiele innych.

– Wykład o kulturze shoppingu w XVIII wieku czyli dokąd Braniccy udawali się na zakupy, wyjątkowy koncert pod nazwą „Koncert dla króla” Zespółu Instrumentów Dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella Regia Polona w Warszawie pod batutą Krzysztofa Garstki – dodaje Wojciech Bokłago.

Festiwal zakończy koncert pt. „Muzyczny Wersal” na trzy klawesyny.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Na koncerty obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne w siedzibie Domu Kultury Śródmieście. (jł)