Zamień pomysł w biznes. Posłuchaj o VII edycji konkursu „Biznes za milion”

6 października, 2026

Wojciech Jarmołowicz i Tomasz Trochimczuk fot. Paweł Cybulski Wojciech Jarmołowicz i Tomasz Trochimczuk fot. Paweł Cybulski

Milion złotych na własny biznes – taki wirtualny budżet otrzymają uczestnicy VII edycji konkursu „Biznes za milion”, organizowanego przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej i Fundację Grupy Unibep „Unitalent”.Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego. Zadanie polega na przygotowaniu własnego pomysłu na biznes i zaplanowaniu, jak uczestnicy wykorzystają otrzymany milion złotych. Liczą się między innymi kreatywność, innowacyjność, znajomość rynku i możliwość praktycznego wdrożenia pomysłu.

O konkursie, rozmawialiśmy z Wojciechem Jarmołowiczem, prezesem Fundacji Grupy Unibep „Unitalent”, oraz Tomaszem Trochimczukiem z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej:

Udział w konkursie ma być dla młodych ludzi okazją do zdobycia pierwszego doświadczenia biznesowego i sprawdzenia, czy ich pomysł ma szansę działać w praktyce. Uczestnicy mogą również skorzystać z narzędzi pomagających przeanalizować opłacalność przedsięwzięcia i przygotować biznesplan.

Na zwycięzców czekają między innymi indeksy na wybrany kierunek studiów na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, a także nagrody rzeczowe, w tym iPhone, MacBook, iPady, AirPodsy oraz voucher na kurs maturalny.

W ubiegłorocznej edycji zgłoszono rekordowe 117 projektów.

Tegoroczny nabór rozpoczyna się 8 października i potrwa do 3 listopada 2026 roku. Finał konkursu odbędzie się 27 listopada na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dziesięć najlepszych pomysłów zostanie zaprezentowanych przed kapitułą, która wybierze laureatów.

Partnerem strategicznym projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a wśród partnerów konkursu są Zawistowski Development, SMP Poland, TOBO, Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej oraz Restauracja Kawelin.

Więcej informacji, regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć TUTAJ.

(pc)