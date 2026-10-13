Zainaugurowano nowy sezon Planszówek Johnego i Mateusza

13 października, 2026

fot. Kamil Piłaszewicz fot. Kamil Piłaszewicz

Wieczorem 12 października hala Wydziału Architektury PB wypełniła się miłośnikami gier planszowych. Wszystko za sprawą inauguracji 16. sezonu Planszówek Johnny’ego i Mateusza. Wydarzeniu towarzyszyły występy stand-upera Mieszka Minkiewicza oraz DJ-a Dtekka.

– Jestem pierwszy raz na tym wydarzeniu i dowiedziałem się, że studentka tego wydziału stworzyła grę planszową o studiowaniu. To jest niesamowite! – mówi Prorektor ds. Studenckich PB, prof. Jacek Żmojda.

Głównym organizatorem wydarzenia była Fundacja Grający Białystok, która od tego roku akademickiego współpracuje z Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku.

– Planszówki są atrakcyjne, ale są dodatkiem, bo bardziej priorytetowe jest to, co może się zadziać. (…) Poznaję nowe osoby, perspektywy, dzięki temu łatwiej jest zintegrować się – mówi jeden z graczy, Piotr Czarkowski.

Planszówki Johnny’ego i Mateusza będą odbywać się w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w nowym miejscu – hali Wydziału Architektury PB.

O inauguracji tego sezonu rozmawialiśmy z prof. Jackiem Żmojdą, prorektorem ds. studenckich PB, jednym z organizatorów – Janem „Johnny’m” Wyspiańskim oraz pasjonatem gier planszowych – Piotrem Czarkowskim.

(kp)