Home Wiadomości Zainaugurowano nowy sezon Planszówek Johnego i Mateusza

Wiadomości

13 października, 2026

Zainaugurowano nowy sezon Planszówek Johnego i Mateusza

inauguracja-16-sezonu-planszowek-jphnny-mateusz-wydzial-architektury-pb fot. Kamil Piłaszewicz
Wieczorem 12 października hala Wydziału Architektury PB wypełniła się miłośnikami gier planszowych. Wszystko za sprawą inauguracji 16. sezonu Planszówek Johnny’ego i Mateusza. Wydarzeniu towarzyszyły występy stand-upera Mieszka Minkiewicza oraz DJ-a Dtekka.

– Jestem pierwszy raz na tym wydarzeniu i dowiedziałem się, że studentka tego wydziału stworzyła grę planszową o studiowaniu. To jest niesamowite! – mówi Prorektor ds. Studenckich PB, prof. Jacek Żmojda.

Głównym organizatorem wydarzenia była Fundacja Grający Białystok, która od tego roku akademickiego współpracuje z Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku.

Planszówki są atrakcyjne, ale są dodatkiem, bo bardziej priorytetowe jest to, co może się zadziać. (…) Poznaję nowe osoby, perspektywy, dzięki temu łatwiej jest zintegrować się – mówi jeden z graczy, Piotr Czarkowski.

Planszówki Johnny’ego i Mateusza będą odbywać się w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w nowym miejscu – hali Wydziału Architektury PB.

O inauguracji tego sezonu rozmawialiśmy z prof. Jackiem Żmojdą, prorektorem ds. studenckich PB, jednym z organizatorów – Janem „Johnny’m” Wyspiańskim oraz pasjonatem gier planszowych – Piotrem Czarkowskim.

(kp)

Najnowsze wiadomości
Akademicka-doba-sportu-2026-politechnika-bialostocka-otwarta-silownia
Akademicka Doba Sportu za nami ... więcej
Across
Politechnika Białostocka gosp ... więcej
„Na scenie jesteśmy pi ... więcej
Inspiracje, rozwój i zdrowie ... więcej
inauguracja-16-sezonu-planszowek-jphnny-mateusz-wydzial-architektury-pb
Zainaugurowano nowy sezon Plan ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.