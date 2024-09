Wystawa „Na krawędzi. „Jesteś słodka jak te modrzewie” w Galerii im. Sleńdzińskich

16 września, 2024

Anna Panek w Galerii im. Sleńdzińskich, fot. Jerzy Doroszkiewicz

„Na krawędzi. „Jesteś słodka jak te modrzewie” to wystawa jaką przygotowały dr hab. inż. arch. Anna Panek wraz z kuratorką Anną Rayzacher specjalnie dla Galerii im. Sleńdzińskich przy ulicy Legionowej w Białymstoku.

Wielkie formy, które można oglądać z obydwu stron i maleńkie obrazy patchworki przypominają estetyką filozofię Bauhausu. Bo ich autorka dr hab. inż. arch. Anna Panek, zanim rozpoczęła studia w Akademii Sztuk Pięknych była dobrze prosperującą architektką. Dyplom na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zrobiła w pracowni prof. Leona Tarasewicza.

– On do każdego studenta miał bardzo indywidualne podejście i czuł, czego każdemu brakuje. Mi brakowało jakiejś takiej odwagi, ponieważ wcześniej byłam architektem, posługiwałam się zupełnie innym medium, natomiast malarstwo było takim środkiem wyrazu, bardzo takim wewnętrznym, a jak się mówi o takich rzeczach bardzo wewnętrznych, to człowiek gdzieś tam jest zamknięty, bardziej skryty, czasami się boi mówić o tych rzeczach, które są gdzieś tam zgłębi, a on dodawał mi odwagi – mówi prof. Anna Panek.

Wystawę profesor Anny Panek „Na krawędzi. „Jesteś słodka jak te modrzewie” można oglądać w Galerii im. Sleńdzińskich przy ulicy Legionowej do 10 listopada 2025 roku. (jd)

Z kuratorką i autorką wystawy rozmawiał #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: