W Białymstoku ma powstać fabryka broni. Politechnika Białostocka wesprze rozwój technologii obronnych

15 października, 2026

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

W Białymstoku powstaje fabryka broni palnej. Białostocka Grupa Technologiczna Alex i firma J&C Armament ze Skarżyska-Kamiennej podpisały umowę konsorcjum, którego celem jest rozwój produkcji polskich karbinów typu AR oraz karabinków PCC. Współpraca ma pozwolić na zwiększenie skali produkcji i docelowo wytwarzanie nawet kilku tysięcy sztuk broni rocznie. W przedsięwzięciu ważną rolę odgrywa również Politechnika Białostocka, która uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych nad technologiami obronnymi.

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Połączenie doświadczenia konstruktorów J&C Armament z zapleczem inżynieryjnym i nowoczesnym parkiem maszynowym Grupy Alex ma stworzyć warunki do rozwoju produkcji w regionie. Pierwszym wspólnym projektem jest karabinek Venom Mk.I. Konsorcjum planuje również rozwijać inne konstrukcje znajdujące się w ofercie producenta, w tym platformę Black Widow Mk.III oraz karabinek SRB-9. Nowa działalność ma przynieść także miejsca pracy i zwiększyć udział krajowej produkcji w sektorze obronnym.

Politechnika Białostocka partnerem w rozwoju technologii obronnych

Zaangażowanie uczelni nie ogranicza się do kształcenia przyszłych inżynierów. Politechnika Białostocka współpracuje z firmami również przy projektach badawczo-rozwojowych. Jak podkreśla prezes Grupy Alex, Tadeusz Ożarowski, w jednym z takich przedsięwzięć uczestniczy Wydział Mechaniczny PB. Prace dotyczą między innymi materiałów balistycznych, w tym materiałów miękkich. W projekcie bierze udział prof. Kurzydłowski, którego wiedza i doświadczenie wspierają rozwój przedsięwzięcia.

Uczelnia jest także jednym z partnerów szerszego porozumienia dotyczącego opracowania modułowej, bezzałogowej platformy lądowej UGV. System ma służyć do wykrywania, lokalizowania, śledzenia i zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Projekt zakłada integrację różnych technologii, między innymi czujników akustycznych i radiowych, termowizji oraz systemów obserwacji optycznej. W przedsięwzięcie zaangażowane są również Politechnika Świętokrzyska, Główny Urząd Miar oraz partnerzy technologiczni z Polski i zagranicy.

(pc)