Nie Teatr otwiera swoją scenę dla młodych twórców z białostockiej Akademii Teatralnej. W środę, 25 listopada, rozpoczyna nowy cykl prezentacji studenckich spektakli. Pierwszym będzie wielokrotnie nagradzana „Balladyna 68 – w nieco skróconej wersji” w reżyserii Lady Borovskiej.

Pomysł na „Środy z Akademią Teatralną” dojrzewał od dawna. Jak przyznaje Sylwia Lubiniecka, dyrektorka programowa Nie Teatru, inspiracją były jej wcześniejsze spotkania z twórczością studentów, ich wrażliwością i świeżym spojrzeniem na sztukę. Projekt nabrał rozpędu podczas tegorocznego festiwalu Lalka-Nie-Lalka, którego Nie Teatr był partnerem. Nowy cykl ma nie tylko przybliżyć publiczności dokonania młodych artystów, ale również zwrócić uwagę na samą Akademię Teatralną. – Sporo osób nie wie, że mamy tak świetną instytucję szkolącą młodych aktorów, reżyserów i scenografów – mówiła w Akaderze Sylwia Lubiniecka.

Na początek zaplanowano cztery spotkania. To projekt pilotażowy, którego dalszy rozwój będzie zależał między innymi od zainteresowania publiczności. Kolejny tytuł ma zostać ogłoszony już po inauguracyjnym przedstawieniu.

Pierwsza „Środa z Akademią Teatralną” przyniesie dobrze znaną historię w dość nieoczekiwanej odsłonie. „Balladyna 68 – w nieco skróconej wersji” to 36-minutowy monodram oparty na utworze Jeremiego Przybory z muzyką Jerzego Wasowskiego, nawiązującym do dramatu Juliusza Słowackiego. Groteska spotyka się tu z farsą, a historię żądnej władzy bohaterki opowiada jedna aktorka – Agnieszka Solska – ożywiając na scenie najzwyklejsze przedmioty, między innymi maliny, chleb i kiełbasę. Więcej na temat spektaklu przeczytasz i posłuchasz tutaj.

Spektakl powstał w Akademii Teatralnej w ramach zajęć z pracy z aktorem w planie lalkowym. Jego reżyserka, Lada Borovska, podkreśla, że teatr lalek pozwala wydobyć emocje nawet z pozornie nieożywionych przedmiotów. – Czego nie dotknie ręka lalkarza, to może wzbudzić empatię. I to bardzo mnie fascynuje – mówiła w rozmowie. Przedstawienie zdobyło Grand Prix festiwalu „Lalka też Człowiek” w Warszawie, nagrodę Verba Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na Forum Młodej Reżyserii w Krakowie oraz nagrodę za reżyserię na międzynarodowym festiwalu szkół teatralnych w czeskim Brnie.

Inauguracja cyklu „Środy z Akademią Teatralną” w Nie Teatrze odbędzie się 25 listopada o 19:00.

O pomyśle na nowy cykl, teatralnych eksperymentach i nagradzanej „Balladynie 68” z Sylwią Lubiniecką i Ladą Borovską rozmawiał Michał Czarnecki. Posłuchaj:

(mc)