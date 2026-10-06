„Rozkład jazdy” pomoże odnaleźć się na Politechnice

6 października, 2026

fot. Marcin Dębko fot. Marcin Dębko

Studenci pierwszego roku mogą czuć się zagubieni. Nowe środowisko, nowe przestrzenie, nowa struktura. By pomóc im odnaleźć się w meandrach Politechniki Białostockiej, starsi koledzy z Samorządu Studenckiego zorganizowali „Rozkład jazdy” – wydarzenie mające charakter przewodniczy. Tłumaczą co i jak działa na uczelni.

Od 5 do 7 października na Politechnice Białostockiej trwa „Rozkład jazdy”. W ciągu trzech dni studenci pierwszego roku mogą dowiedzieć się wielu przydatnych informacji, dotyczących funkcjonowania uczelni. A pytań jest wiele.

Posłuchaj relacji Marcina Dębko

Studenci pytają o formy zajęć, zaliczeń, o różnice między zaliczeniem, a egzaminem, o punkty ECTS, a także o wykładowców – mówi Julia Kędzierska, studentka czwartego roku Ekoenergetyki na Wydziale Elektrycznym.

Oprócz tego mogą dowiedzieć się o swoje prawa i obowiązki, o to jak dołączyć do kół naukowych, o wsparcie, z jakiego mogą korzystać, czy o sposoby na rozwój swoich pasji poza zajęciami.

Ważnym punktem jest możliwość otrzymania informacji dotyczącej kontaktu z psychologiem, psychiatrą i prawnikiem. Jest to bardzo potrzebne z uwagi na stale wzrastającą liczbę osób w kryzysie emocjonalnym. Grunt, by nie zostać ze swoim problemem sam na sam.

Jeżeli ktoś mnie spotka, i poprosi o pomoc, lub zapyta o niejasne kwestie, zawsze chętnie pomogę – deklaruje dr inż. Sławomir Kwiećkowski, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia.

Jak widać nie ma się więc czego bać. Pierwsze dni mogą być trudne, ale pomocna dłoń kolegów i kadr pozwoli przetrwać je w dobrej atmosferze. Warto też pytać. Odpowiedź zawsze się otrzyma. Więcej informacji o „Rozkładzie jazdy” na https://pb.edu.pl/2026/10/02/rozklad-jazdy-jak-nie-zgubic-sie-na-studiach-zapraszamy-studentow-1-roku-na-wydzialy/

(md)