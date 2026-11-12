Czy robot zbudowany przez uczniów potrafi samodzielnie pokonać tor przeszkód, rozpoznawać obiekty i wykonywać zadania bez pomocy człowieka? Przekonamy się o tym podczas finału ogólnopolskiego konkursu RoboQuest 2026. Młodzi konstruktorzy spotkają się 20 listopada na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Dawidem Pietrzykowskim z Koła Naukowego Alios, współorganizatorem konkursu:

To druga edycja konkursu organizowanego przez Koło Naukowe Alios. W tym roku do rywalizacji zaproszono także uczniów liceów i techników. Udział w konkursie nie wymagał przechodzenia wcześniejszych eliminacji – wystarczyła rejestracja i chęć zmierzenia się z robotycznym wyzwaniem.

Na uczestników czeka dziesięć zadań rozmieszczonych na specjalnej macie. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest świat podwodny. Roboty będą musiały między innymi omijać miny, budować wał przeciwpowodziowy i przenosić elementy przedstawiające morskie stworzenia.

Tym razem konstrukcje muszą być wyposażone w czujniki, które pozwolą im rozpoznawać odległość, obecność obiektów i kolory. Najważniejsze jest jednak to, że roboty wykonują zadania autonomicznie – bez sterowania przez uczestników.

Konkurs sprawdzi nie tylko umiejętności z zakresu mechaniki, elektroniki i programowania. Część wyzwań będzie wymagała współpracy między uczestnikami, wspólnego rozwiązywania zagadek i dopiero wtedy uruchomienia odpowiednich działań robota.

Jak podkreśla Dawid Pietrzykowski z Koła Naukowego Alios, organizatorzy chcą pokazać młodym ludziom, że robotyka może być pasją i sposobem na rozwijanie praktycznych umiejętności. Udział w konkursie daje możliwość sprawdzenia własnych pomysłów, zdobycia doświadczenia i poznania pracy zespołowej.

Finał RoboQuest 2026 odbędzie się 20 listopada na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.

Więcej informacji o RoboQuest znajdziecie TUTAJ

(pc)