Poznaj zwierzęta czekające na adopcję. Schronisko dla Zwierząt otworzyło grupę online i organizuje PSAcer

25 września, 2024

źródło: Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku źródło: Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku

„Adoptuj Psa i Kota ze schroniska w Białymstoku” to nowa facebookowa grupa zrzeszająca miłośników zwierząt domowych.

Tam można poznać podopiecznych Schroniska dla Zwierząt Dolina Dolistówki, ale też dowiedzieć się jak przebiegła adopcja zwierzaka u innych.

– Mamy dwa fanpage, jeden jest poświęcony psom, drugi jest poświęcony kotom, a ta grupa to jest takie wyjątkowe miejsce, gdzie kwitnie miłość między gatunkowa, czyli są psy i koty – mówi Anna Jaroszewicz, kierownik Schroniska dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku. – Właściwie będzie miało to taki troszkę bardziej wyluzowany charakter, gdzie każdego zachęcamy, zapraszamy do rozmów i do promocji naszych zwierząt. Jest to potrzebne, dlatego że najważniejsze w każdym schronisku jest znalezienie nowego domu dla podopiecznych.

Ponadto psy ze schroniska, które czekają na adopcję, będzie można również poznać podczas PSAceru, który odbędzie się w niedzielę (28.09).

– Nasze psy oczywiście mają spacery zapewnione przez wolontariuszy, ale dla nich taki PSAcer to też jest taka pewna odskocznia, atrakcja, jeśli będą spacerowały z inną osobą. Natomiast dla wolontariuszy to też taka możliwość poznania psa z innej strony, jak on zachowuje się wobec osób, których nie zna – mówi Renata Sawczuk, wolontariuszka w Schronisku dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku.

Zapisy na PSAcer „Pożegnanie lata” będą na funpagu Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku w czwartek (26.9) od 19:00. (hk)