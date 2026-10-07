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7 października, 2026

Poznaj las od środka. W 31 nadleśnictwach odbędą się „Spacery z leśnikiem”

Regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-konferencja-spacery-z-lesnikami fot. Kamil Piłaszewicz
Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Z tej okazji drugi raz są organizowane – przez 31 nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku – „Spacery z leśnikiem”.

Podczas spotkań leśnicy opowiedzą o gospodarowaniu zasobami leśnymi, działaniach związanych z ochroną klimatu i zasobów wodnych oraz o edukacji społecznej. Udział w wydarzeniu mogą wziąć wszyscy zainteresowani. Szczegółowe informacje dotyczące tras i harmonogramu spotkań są dostępne TUTAJ.

Będzie to okazja, żeby porozmawiać na tematy, które nurtują, rozwiać wątpliwości związane z gospodarką leśną, ale też z innymi funkcjami lasu – przyrodniczymi, społecznymi i ochronnymi – mówi naczelnik wydziału promocji i mediów RDLP w Białymstoku, Ewelina Szklarzewska.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju jest inicjatywą promującą działania służące realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Lasy Państwowe wspierają wdrażanie 13 z 17 celów określonych w Agendzie 2030.

Zapraszamy do wysłuchania relacji z konferencji, zapowiadającej tegoroczną edycję „Spacerów z leśnikami”.

(kp)

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