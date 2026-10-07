Politechnika Białostocka gospodarzem spotkania Uniwersytetu Europejskiego Across

7 października, 2026

Prof. Dorota Krawczyk fot. Dariusz Piekut Prof. Dorota Krawczyk fot. Dariusz Piekut

Blisko 250 ekspertów, naukowców i przedstawicieli władz akademickich z dziewięciu europejskich uczelni przyjedzie do Białegostoku. Politechnika Białostocka będzie gospodarzem pierwszego dorocznego spotkania Uniwersytetu Europejskiego Across, które odbędzie się w dniach 13–15 października. Uczestnicy spotkania będą rozmawiać o przyszłości wspólnego kształcenia, mobilności studentów i pracowników oraz współpracy naukowej. Ważnym tematem będą także badania i projekty dotyczące regionów przygranicznych, które łączą wszystkie uczelnie sojuszu.

O Across Annual Meeting, rozmawialiśmy z prof. Dorotą Krawczyk, prorektor Politechniki Białostockiej ds. współpracy międzynarodowej:

Across działa od stycznia 2025 roku. Współpracują w nim uczelnie z Polski, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Bułgarii, Słowenii oraz Bośni i Hercegowiny. Politechnikę Białostocką podczas spotkania będzie reprezentować ponad 50-osobowy zespół.

Pierwsze miesiące współpracy przyniosły już wymierne efekty. W roku akademickim 2025/2026 z Politechniki Białostockiej do uczelni partnerskich wyjechało blisko 100 osób na długoterminowe staże, a ponad 100 studentów i pracowników uczelni partnerskich odwiedziło Białystok.

W przyszłości studenci mają mieć możliwość korzystania nie tylko z tradycyjnych wyjazdów zagranicznych, ale również ze wspólnych zajęć prowadzonych online lub w formule hybrydowej. Sojusz ma także sprzyjać tworzeniu wspólnych programów studiów i projektów badawczych.

Spotkanie będzie również okazją do poznania Białegostoku i Politechniki Białostockiej. Goście wezmą udział między innymi w wycieczkach po mieście, wydarzeniach kulturalnych i aktywnościach sportowych.

Projekt „Across European University for Cross-Border Knowledge Sharing” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Numer projektu 101177485 – Across – ERASMUS-EDU-2024-EUR-UNIV.

Projekt „Wspólnie ku doskonałości – Politechnika Białostocka w działaniach sojuszu Across – PBAcross” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach projektu NAWA pt. „Wsparcie sojuszy Uniwersytetów Europejskich” o numerze FERS.01.05-IP.08-0219/23.

(pc)